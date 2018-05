Varakult avastatud rinnavähk on ravitav!

Selleks aga, et ennetada nimetatud sümptomite teket ja kasvaja levimist organismis, tuleks ennast regulaarselt kontrollida seda enam, et rinnavähi puhul on tegu haigusega, mida on võimalik varakult avastada. Kasvaja varajane avastamine on ülioluline, kuna võimaldab alustada ravi õigeaegselt. Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades vajadusel kasutada rinda säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.

Sõeluuringute käigus kasutatav rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia on vastuse saamise üks võimalusi.

Mis uuringul toimub?

Mammograafiauuring tähendab, et rindadest tehakse röntgeniülesvõtted. Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi juurde, kus uuringut läbi viiv radioloog asetab rinnad kordamööda kahe lameda plaadi vahele ja teeb pildid kummastki rinnast.

Uuring võib küll veidi ebamugav tunduda, kuid ei tohiks olla valus. Kui see siiski valus on, tuleb sellest õele või arstile teada anda. Ülesvõtte tegemise ajal on äärmiselt oluline püsida paigal, see tagab pildi parema kvaliteedi. Tehtud röntgeniülesvõtteid hindavad kaks radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu kvaliteet. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Rinnavähi sõeluuringule saab registreeruda telefoni teel Asukoht ja registreerumise telefon



Tallinnas ja Harjumaal



Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Sütiste tee 19 tel 617 2405, mob 5300 6334

Mammograaf Rinnakliinik, Kotka 12 tel 627 4470, Estonia pst 1/3 tel 627 4222

Ida-Tallinna Keskhaigla, Diagnostikakliinik (Magdaleena radioloogia osakond), Pärnu mnt 104, C-korpus, 1. korrus tel 666 1900



Mujal Eestis



Pärnu Haigla, Ristiku 1, Pärnu tel 447 3561

Tartu Ülikooli Kliinikum, Puusepa 8 tel 731 9411

Läänemaa Haigla, Vaba 6, Haapsalu tel 472 5878

Ida-Viru Keskhaigla, Ilmajaama 14, Kohtla-Järve tel 337 8711

Narva Haigla, Haigla 5, Narva tel 357 2737

Uuringupäeval soovitame valitud raviasutusse veidi varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Uuringul tuleb end vööni lahti riietada, seega valige rõivastus, mis on mugav. Sel päeval ei ole soovitatav kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti.

Naised, kelle menstruaal-tsükkel muudab rinnad tundlikuks, võiksid uuringule minna tsükli 5.–15. päeval, sest siis on rinnad vähem hellad.

Kuhu uuringus osalemiseks pöörduda?

Naistele, kelle sünniaasta on käesoleval aastal sõeluuringule kutsutavate seas, saadab Vähi Sõeluuringute Register nimelise kutse.

Et kutse saadetakse rahvastikuregistris olevale postiaadressile, ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht ei ühti rahvastikuregistris oleva postiaadressiga, kutset kätte saada. Seetõttu on väga oluline oma andmeid riigiportaalis Eesti.ee aeg-ajalt kontrollida. Koos paberkutsega saadetakse ka elektroonne kutse naise E-Tervise patsiendiportaali saatekirjade lahtrisse.

Kutse saamise järel tuleks leida kutsel toodud tervishoiuasutuste hulgast endale sobivaim ja end uuringule registreerida. Rinnavähi sõeluuringus on võimalik osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograafiabussides, mille liikumisgraafikud on samuti kutsel ära toodud.