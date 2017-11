Jõgeva koolilaste loodusõpe

Jõgeva põhikooli õpilased osalevad tänu hoolsatele õpetajatele-projektikirjutajatele loodusainete õppekäikudes igal aastal. Üks neist projektidest tõi koolile ka Maakonnasipelga tiitli.

Jõgeva põhikooli klassijuhataja Marge Väljaots on KIKile varem märkinud, et õpe vahetus looduskeskkonnas ja -keskustes on koolis tähtsal kohal ning lastega käiakse mitmesugustel õppekäikudel igal aastal. Maakonnasipelga konkursil võidu toonud projektiga võeti 5.– 9. klassidega ette loodusainete aktiivtunnid Endla looduskaitsealal, Tartu loodusmajas, Tartu Botaanikaaias ja TÜ loodusmuuseumis.

Aktiivtunde viisid läbi erinevad lektorid ning need olid kooli kinnitusel kõik praktilised. Näiteks tutvusid õpilased botaanikaaias vihmametsa tingimuste ja erinevate toidutaimedega, määrasid pargis puid ja põõsaid ning õppisid linnulaulu. TÜ loodusmuuseumis määrasid lapsed kivistisi, imetajate koljusid ning õppisid tundma tigusid, karpe ja kahepaikseid. Õpperadadel rabas ja metsas tutvuti erinevate liikidega, õpiti vaatlema ning tegeldi uurimusliku õppe ülesannetega. Endlas tutvuti raba kui kooslusega, uuriti vees elavaid loomi ja taimi.

Hinnas on praktiline integreeritud õpe

Kooli huvijuht Katre Põder selgitab, et tänapäeval väärtustatakse üha rohkem praktilist integreeritud õpet ja seetõttu on väga tore, et tänu KIKi toetusele on Jõgeva põhikooli õpilased saanud osaleda paljudel praktilise õppe päevadel.

„Eelmisel aastal osalesid 7.–9. klasside õpilased näiteks Tartu observatooriumi õppetundides. Tagasiside on alati olnud väga positiivne. Loodame, et meie kooli koostöö KIKiga jätkub ka edaspidi,” avaldab Põder lootust.

Projekti „Loodusainete õpet ja integratsiooni toetavad aktiivõppetunnid“ maksumus oli 3805 eurot, mida rahastas KIK keskkonnaprogrammist. Marge Väljaots on kinnitanud, et KIKile taotluse esitamine on nüüd eriti mugav tänu elektroonilisele süsteemile KIKAS. „Taotluse ettevalmistamise ja projekti kirjutamise vaev tasub end igal juhul ära, sest vahetu õpe looduses või loodushariduskeskuses on tunduvalt parem kui õpikuga laua taga.“

KIKi Jõgevamaa ja Järvamaa projektikoordinaator Enn Selgis ütleb, et kõnealune projekt oli korralikult ette valmistatud ja viidi korralikult ka ellu. „Eesmärgid said ilusti saavutatud,” sõnab Selgis. Ta märgib, et suhtlemine projekti läbiviijaga oli kiire, vastati alati korrektselt ja dokumendid said õigel ajal esitatud. „See oli ka üks põhjus, miks projekt sai üheks Maakonnasipelga kandidaadiks esitatud.“