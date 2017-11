Kalapääs andis uue kvaliteedi

Kuusiku vesiveski paisule rajati kalapääs ning suurendati avariiriski vähendamiseks veski hüdrosõlme liigvee läbilaskevõimet. Kalapääs võimaldab Vigala jõe kalaliikidele vaba rände üle Kuusiku Altveski paisu ülesvoolu.

Robert Borodin MTÜst Kuusiku Kaitseala nimetab Kuusiku Altveskit tõotatud maaks, kuhu pole rajatud mitte lihtsalt turismikeskus, vaid kus toimuvad ka etendused, kontserdid ja koolitused ning kus tänaseks on välja kasvanud laste- ja noortesuudio.

Borodin sai Altveski omanikuks 2012. aastal ning ta märgib, et omandiga kaasnes ka nõue, et aastaks 2015 peavad kõik kunstlikud paisud olema varustatud kalapääsudega. Vaatamata sellele, et veskil ja paisul oli varem olnud kogu aeg omanik, oli paisu ja kalapääsu olukord Borodini kinnitusel sisuliselt kogu aeg avariiline. „Suur tänu, et kohalikud elanikud eesotsas Nikolai Liukkaneniga parandasid Kuusiku mõisa pargi kõrval ka paisu, kui vesi läbi murdis – eemaldasid kiiruga palke, kui tase järsult tõusis, et mitte kogu küla ära uputada.”

KIKi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist 282 153 euroga toetatud kalapääsu rajamine kulges Borodini julgel kinnitusel ideaalselt ja perfektselt. „Tööd teostas Nordpont OÜ, projektijuht oli Kristian Pärtmaa – täpne korrektne asjatundlik mees. Olime täpselt graafikus, eelarves ja projektis.”

Borodin jutustab, et tööde tegemiseks tuli jõgi ajutiselt mujale suunata ja pais tuli kuivale jätta – vanad-roostetanud-deformeerunud eelmise paisu detailid võeti maha ja asendati uutega. Keevitati-asendati paisu varjad ja sild – uus tänapäevane hüdrauliline täisautomaatne süsteem, mis saadab omanikule nüüd sõnumeid, kui midagi on valesti. „Tööde hulka kuulus ka jõe kallaste kindlustamine allavoolu maakividega. Ilus sai. Veel kaunim ja funktsionaalsem on paisuga paralleelne looklev kalapääs – loodusliku ilmega serpentiin, mis on ühtaegu nii kaladele sobiv kui ka ilus ja ehe,” kiidab omanik.

Koht, kuhu põhjust tulla

Tänu tehtud tööle sai kogukonnale kingitud Altveski kui terviku uus kvaliteet, kinnitab Borodin. „See on alati olnud ujumis- ja kalastuskoht, turvaline puhkeala – ja nüüd on ta seda rohkem kui kunagi varem, sest meil on ka etendused-kontserdid-koolitused-maalipäevad – inimesed teavad iga hetkega enam ja enam, et Raplast viis kilomeetrit Märjamaa poole on koht, kuhu on põhjust tulla.”

KIKiga koostööd planeerijatele soovitab Borodin leida sisetunde järgi oma tee, elada oma unistust – ulatada koostöökäsi, ja mis peamine - suhelda julgesti. „KIK on olnud meie koostöös professionaalselt mõistev-toetav partner – minu parimad sõnad.”

Altveskis on toimunud ja tulemas veel teisigi keskkonnaprojekte. „Olulisim on Kuusiku paisjärve puhastamine aastakümnete setetest – paisjärv on madal, rohtu kasvanud – ootan meedet, et see suurprojekt teostada,” kinnitab Borodin. „Korda tuleb teha kaldateed, Altveskit ümbritsev haljastus, millega tegeleb MTÜ Kuusiku kaitseala. Hoolitsevat kätt ootab metsapargile järgnev kallasrada – ja siis ongi Altveskist saanud väärikas puhkeala ja turismiobjekt,” tunneb Borodin rõõmu.