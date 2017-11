Märgilised keskkonnateod

Üle Eesti teevad kogukonnad südamega tööd, et kaitsta, hoida, säilitada ja arendada meie hinnaliseimat vara – puhast keskkonda. Julgustuseks ja loodetavasti ka eeskujuks leiate siit lehest valiku Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel valminud headest keskkonnaprojektidest.

„Maakonnasipelga konkurss“, mida Keskkonnainvesteeringute Keskus juba seitsmendat aastat korraldab, annab inimestele võimaluse anda tagasisidet ja tunnustada projekte, mis neid enim kõnetavad. Tähendusega projektid, nagu üks meilt toetust saanud inimene oma loos ütleb. Neid esmapilgul erinevaid projekte seob üks nimetaja – hakkajad inimesed, kes panustavad oma aega ja oskusi, et meid ümbritsev keskkond oleks hoitud.

Meil on hea meel, et oleme saanud riigi esindajatena kaasa aidata inimeste ideede ellu viimisele ja teinud koos nendega elu Eestis paremaks. Kuigi keskkonnaprojektide toetusraha on aastatega vähenenud, saab meie kaudu tuge ka täna. Küll aga tuleb enne taotluse esitamist hästi läbi mõelda projekti eesmärk, kuidas seatud sihte saavutada ja mõõta. On oluline, et neil tegudel oleks võimalikult suur positiivne keskkonnamõju.

Järgneval kaheksal küljel võtame kokku vaid ühe osa möödunud aastal valminud keskkonnaprojektidest. Tegelikkuses on KIKist saadud toetuse abil seitsmeteistkümne aastaga keskkonda suunatud enam kui 1,2 miljardit eurot ning ellu viidud ligi 20 tuhat keskkonnaprojekti. Neid jagub nii väikestesse küladesse maakondades kui linnadesse.

Siiski pole veel kõik kaugeltki tehtud. Tasub vaid vaadata avatud pilguga ringi oma kodukohas, tutvuda toetuse taotlemise võimalustega KIKi kodulehel, küsida nõu meie maakonnaesindajatelt ning asuda tegutsema parema keskkonna nimel.

Kaunist sügise jätku!