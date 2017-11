Ööbikuoru vaatetorn helgib looduses kõigile

Rõuge valla juhid otsustasid KIKi abiga ehitada ja projekteerida Rõuge Ööbikuorgu uue vaatetorni ning korrastada ja tänapäevastada külastuskompleksi. Valminud omanäoline torn on tõeline loodusturistide magnet ning ka kohalike meelispaik.

Eelmine Ööbikuoru külastuskeskuse vaatetorn lammutati, sest see oli muutunud varisemisohtlikuks ning uus, Pesapuu nime kandev torn on 30 meetri kõrgune ja sellelt avaneb vaade Rõuge järvistule ning muistset linnamäge piiravale 15 meeetri sügavusele Ööbikuorule. Arhitekt Karmo Tõra sulest pärinev, välimuselt kahe linnupesaga puud meenutav torn on tänu efektsele valgustusele pilkupüüdev ka öösiti.

Projekti abil ka värskenduskuuri läbinud Ööbikuoru külastuskompleksist on leida mitu uut, loodusesse hästi sobituvat suunaviita ja infotahvlit, puhkekohta ning korrastatud rajalõiku.

Hüppeliselt tõusnud külastajate arv

Rõuge vallavanem Tiit Tootsi ütleb, et Ööbikuorg on loodusturismi objektina olnud aastakümneid üks külastatavamaid objekte Võrumaal. „Viimasel ajal on külastatavus aasta-aastalt langenud, kuna lähedal on avatud teisi põnevaid objekte. Aga kui torn valmis sai, hakkas külastatavus jällegi hüppeliselt tõusma,” kinnitab vallavanem rahulolevalt.

Eelmise aasta 10.oktoobril avatud torni projekti osas kaaluti Tootsi sõnul paljude lahenduste vahel, millest lõpuks Karmo Tõra Pesapuu nime kandva lahenduse kasuks otsustati.

Üheks väljakutseks kogu projekti realiseerimise ajal peab vallavanem ehitust. „Keeruka ehituskonstruktsiooni osas ei suutnud ehitaja ajas püsida ja avamistähtaeg lükkus edasi. Võtsime nii, et ülepeakaela tehes oleks kvaliteet kannatanud,” selgitab vallavanem.

Valla osalus oli torni ehitamisel üsna suur, peaaegu pool summast. Vallavanem tunnistas, et selle otsuse tegemisel tekkis arutelu, sest odavam lahendus, lihtsam torn oleks tähendanud väiksemat osalust ja nõrgemat survet valla eelarvesse. „Volikogu andis meile pisut eksklusiivsema ja omanäolisema lahenduse osas rohelise tule. Täna külastatavust ja meediakajastust vaadates on see end ära õigustanud,” nendib vallavanem praegu.

Ta märgib ära, et tornil on ka omanäoline valguslahendus. „Kui valda sünnib poisslaps ja teda tullakse registreerima, põleb sel ööl üleval tornis muna meenutavas kuplis sinine tuli ja kui tütarlaps, siis roosa. Päris paljud, kes käivad nime panemas, teevad ka õhtul torni ääres pilti, kui torn siniselt või roosalt sillerdab,” toob vallavanem näite, mil moel on torn ka kohalikele väga oluline.

Säästab tallamistundlike taimi

KIK rahastas vaatetorni ja külastuskompleksi taristutöid Euroopa Ühtekuuluvusfondist ja siseriiklikust keskkonnaprogrammist kokku 138 255 euroga. Ülejäänu, ehk 123 788 eurot lisas Rõuge vald.

KIKi projektikoordinaator Ülle Välk ütleb, et tänu uuenenud taristule suunatakse külastajaid liikuma sihipäraselt mööda matkaradasid ja peatuma vaid selleks ettenähtud kohtades, mis säästab muu hulgas Ööbikuoru külastuskompleksi alal kasvavaid tallamistundlikke taimi, sealhulgas erinevaid orhideelisi.

Vaatetorn on Rõuge valla ja Haanja looduspargi RMK haldusala olulisemaid külastusobjekte looduses. Tegu on ainsa vaatetorniga Rõuges ning ainsa avaliku tasuta vaatetorniga kogu Haanja looduspargis. See on ainulaadne objekt, mis eksponeerib Haanja looduspargi ja Rõuge Ööbikuoru loodusväärtusi.