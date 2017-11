Saaremaa õpilased kinnistasid loodusteadmisi

Saaremaa ühisgümnaasiumi loodussuuna õpilased käisid kolmepäevases välilaagris, mis aitas teemasse süveneda ning loodust põhjalikumalt tundma õppida. Maakonnasipelga konkursil võidu toonud projekt oli kooli loodussuuna tegevuste üks osa.

Saaremaa Ühisgümnaasiumis on juba 25 aastat olnud loodussuund ja loodusklassiga käivad koos ka õppepäevad, matkad ja välilaagrid. Kooli keskkonnahariduskeskuse juhataja Anne Teigamägi, keda KIKi projektikoordinaatorid ja programmijuhid teavad kui väga aktiivset ja asjalikku koostööpartnerit, selgitab, et traditsiooniliselt toimub koolis loodusklassidele kaks välilaagrit: sügisel kahepäevane Sarapiku järve laager ja kevadel kolmepäevane praktikalaager. Koolile Maakonnasipelga konkursil võidu toonud projekt võimaldas õpilastel osaleda kevadises looduse praktikalaagris, kus õpiti tundma nii Eesti taimestikku kui ka loomastikku.

„Kuue juhendajaga kolmepäevane välilaager toimus telkides Sõrve linnuklubi territooriumil ning kõik tegevused toimusid kas välitingimustes või Sõrve loodustoa näituseruumides,” meenutab Teigamägi. „Välitingimustes, täpsemalt gaasipriimusel, valmistati ka laagri toit kolm korda päevas 50 inimesele.”

Teigamägi on rahul, et 2016. aastal toetati taolise laagri korraldamist täielikult (kui toitlustus välja jätta). „Kõige keerulisem oli varasematest aastatest suurem õpilaste arv, mistõttu juhendajaid oli tarvis kaasata rohkem, et tagada gruppide tööle piisav kvaliteet,” räägib Teigamägi KIKi keskkonnaprogrammi toetatud laagri korraldamise raskustest.

Eesmärk sai täidetud

„Laager täitis oma eesmärgi,” on ta samas kindel ja toob välja, et 10. klassi õpilased tutvusid põhjalikult Saaremaa taimestikuga, õppisid ära umbes 100 liiki ning koostasid õpitust näituse. 11. klassi õpilased tutvusid Saaremaa loomastikuga, õppisid linnulaulu, püüdsid putukaid, pisiimetajaid ja mereelustikku ning määrasid tegutsemisjälgede alusel loomaliike.

Laagri korraldajatel ja osalejatel vedas ilmaga – neil 2016. aasta juunikuu päevadel, mil laager toimus, valitses ka Saaremaal haruldaselt soe ligi 30-kraadine ilm, ja kuna laager oli mere ääres, siis jättis see Teigamägi meenutusel „osalejatele kõige helgema mulje”.

Koostööd KIKiga peab kogenud loodushariduse eestvedaja ja projektijuht Anne Teigamägi positiivseks, ent samas tunneb muret, et praeguseks on KIKi rahastustingimused oluliselt muutunud. „2017. aasta projektidega on juba palju keerulisem tegutseda,” ütleb ta välja, aga lisab ka juurde, et soovib kõigile KIKi kaudu raha taotlejatele piisavalt aega ja julget pealehakkamist.

KIK toetas keskkonnaprogrammist välilaagrit 2324 euroga.