Tõrva gümnaasiumi edukad tegevused

Kuigi Tõrva piirkonnas pole ühtegi looduskeskust ega huvimaja, on loodusega seotud üritused Tõrva Gümnaasiumis väga oodatud ning seda arusaama on aidanud kinnistada ettevõtlik klassiõpetaja ja projektijuht Liia Ortus. 1.– 12. klasside õpilaste keskkonnateadmiste täiendamiseks mõeldud hästi õnnestunud projekt tõi koolile ka Valgamaa Maakonnasipelga tiitli.

Tõrva gümnaasiumi klassiõpetaja ja projektijuht Liia Ortus kirjutas esimese projekti juba 2005. aastal ning loodussõbralikku suhtumist ümbritsevasse keskkonda on ta õpilastes kujundanud aastaid. Korraldatud on loodusretki, õppekäike ja looduslaagreid. Ortuse sõnul on õppeprogrammid ja loodusüritused õpilaste hulgas populaarsed ja süvendanud nendes tahet saada juurde teadmisi ümbritsevast loodusest ja selle eripäradest. Eriliseks teeb projekti võrreldes teistega laste pidev kaasamine, õppekäikude kohta ilmuvad üksikasjalikud ülevaated ning kõik saavad tõepoolest tunda ennast projekti tegevustesse kaasatutena. „Õppeprogrammid on arendavad ja väga vajalikud ning lapsed mõistavad, et mitte keegi ei hoia loodust peale meie endi,“ ütleb Ortus.

Tõrva Gümnaasium on Maakonnasipelga tiitli uhke omanik olnud ka varem, 2014. aastal. Nii see kui ka värske selle aasta konkursi tänutahvel kaunistavad gümnaasiumi koolimaja seina, millest kogu koolipere päeva jooksul korduvalt möödub. Koolis õpib ligikaudu 450 last ja neile meeldib õues eluslooduse keskel vahetu kogemuse kaudu õppida. „Meile kõigile on oluline märgata ümbritsevat ja koguda uusi teadmisi loodusest,“ sõnab Ortus.

Õpilased on projekti kirglikud toetajad

KIKi Võrumaa ja Valgamaa projektispetsialist Reet Utsu rääkis, et õpetaja Liia Ortusel on õnnestunud enda ümber luua hästi toimiv meeskond. Kui Reet Utsu Maakonnasipelga konkursi tänutahvlit sel aastal üle käis andmas, küsis ta õpilastelt KIKi kohta ja soovis ka teada, kas hääletati Facebookis oma kooli projekti poolt. Küsimusele vastuseks kerkis saalis kätemeri.

KIK hindab Tõrva gümnaasiumi initsiatiivikust - on näha ja tunda tõelist entusiasmi, loodusteadlikku suhtumist ja kogukonnatunnet. Reet Utsu ütlusel oli Tõrva gümnaasiumi projekt teistega võrreldes eriline, sest lapsed olid pidevalt töös kaasatud.

KIKiga koostööd karta ei tasu

KIK toetas Tõrva gümnaasiumile Maakonnasipelga tiitli toonud projekti läbiviimist 11 516 euroga keskkonnaprogrammist. Liia Ortus julgustab ka teisi projekte kirjutama. Kuigi programmide valimine, kokkulepete sõlmimine, hinnapakkumiste küsimine ja kõige selle organiseerimine on vägagi aeganõudvad tegevused, on kõik raskused siiski ületatavad. Tema sõnul on KIKiga hea koostööd teha, sest alati jagatakse selgitusi ja põhjendusi, ning ka erinevad näited on elektroonses andmesüsteemis KIKAS olemas.

Tõrva gümnaasium sai 2017. aastal positiivse rahastusotsuse neljale uuele projektile.