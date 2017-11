Vana-Veski pais enam kalu ei takista

Järvamaal Jägala jõel asuv Vana-Veski pais ehitati ümber kärestikuliseks kalapääsuks, mis pälvinud nii kalameeste kui ka RMK kiitust.

Projekti elluviija oli MTÜ Jägala Jõe Hüvanguks, kes on Vana-Veski ehk teisiti nimetades Puiatu paisu arendamise oma südameasjaks võtnud. Regita Eesmaa MTÜst kirjeldab, et enne oli paisul vana 0,8 meetri kõrgune tamm ja seetõttu oli kalade läbivus takistatud. „Seal oli ka vana puidust sild, mille kallal ajahammas oli oma töö teinud. Paisu kalapääsuks kujundamine polnud kasulik mitte ainult kaladele, vaid hädavajalik ka floora ja fauna säilitamiseks. Kalapääs säilitab olukorra, kus ümberkaudsed alad ei ole üle ujutatud, aga samas ei ole ka karta looduse ära kuivamist,” jutustab Eesmaa.

Tööde õnnestumise eeldus oli riigihanke tulemusel saadud väga tugevad koostööpartnerid, näiteks keskkonnaehitusele keskendunud ehitusfirma AS Terrat. Eesmaa ütleb, et kuigi pinnase sobimatuse tõttu olid projektis väiksed muudatused, siis sellegipoolest sai kõik planeeritult valmis. Projekt liikus ajaliselt hästi ja täpselt plaani kohaselt. „Esialgu oli planeerituid neljaastmeline kalatrepp, aga kuna pinnas oli liiga pehme, siis tegime kärestiku, mis samuti oma eesmärki ilusti täidab.” Eesmaa on praegu rahul ja märgib, et projekt õnnestus täielikult. „Hilisemad seired on näidanud, et kalad on liikuma hakanud ning floora ja fauna on taastunud.”

Väga palju ja head tagasisidet on kalameestelt, kes on rahul kalade vaba liikumisega. „Loodud on miljööväärtuslik paik, ja ka näiteks RMK oli väga positiivselt üllatunud, et meil oli soov olukorda parandada ja edendada asju tuleviku perspektiivis,” toob keskkonnaaktivist Eesmaa välja.

Vaidluste läbi kompromissini

Kalapääsu rajamist toetas KIK 139 721 euroga Euroopa Regionaalarengu Fondist. Koostöö KIKiga sujus Eesmaa sõnul üldplaanis hästi, aga oli keeruline pidada pikki vestlusi ja argumenteerida, et asjad läheks nii, nagu soovid. „Taotlejana tuleb endale kindlaks jääda ja oma seisukohad ära põhjendada. Samas on hea see, et KIK oskab välja tuua erinevaid aspekte, mida ise alati ei märka, ja arutelu käigus sünnivad ka kompromissid.”

Just seda soovitabki Eesmaa teistele keskkonnainvesteeringute keskusest raha taotlejatele - olla järjekindel ja täpne ning samas õppida teist osapoolt kuulama.

KIKi projektikoordinaator Kai Eisenberg

„Jägala jõe kalastik on liigirikas, näiteks on see lõhe, jõeforelli ja meriforelli kudemis- ja elupaigaks. Seepärast on ka oluline tagada seal elavate kalade hea ökoloogiline seisund ja üheks selleks võimaluseks on parandada nende rändetingimusi. Seda Vana-Veski projekti käigus ka tehti. Tänu kalapääsu rajamisele saavad siin kalad vabalt liikuda üles- ja allavoolu. Ja see ei ole hea mitte ainult kaladele vaid ka kogu jõe elukeskkonnale.“