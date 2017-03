KAAMERAGA MAAL: Gurmaani ja loodusnautleja unistus – kauges maanurgas tegutseb tipp-topp kalarestoran

Läänemaal, Tallinnast sadakonna ja Haapsalust ligi poolesaja kilomeetri kaugusel asub Dirhami sadam. Talvisel ajal nädala sees, kui kõik traallaevad on jäävabast sadamast merele läinud, on see maanurk inimtühi.