See oli kaksteist aastat tagasi, kui Indoneesia ranniku ääres oli maailma ajaloo üks tugevam maavärin, millele järgnes 230 000 inimese elu nõudnud hiidlaine. Maaleht käis Tais hävitava tsunami jälgi otsimas.

Tais sai 2004. aasta 26. detsembri hommikul surma üle 8000 inimese, teiste seas ka kolm eestlast.

Maaleht külastas 12 aastat hiljem tollal enim kannatada saanud paiku ja vestles kohalike elanikega, et saada selgust, kas katastroofist on õpitud ning miks see tookord nii traagilised mõõtmed võttis.

Loe samal teemal ka Maalehest usutlust surnukehade tuvastaja Annika Lalli ja tsunamist napilt eluga pääsenud Anu Põrgiga.