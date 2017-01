KAAMERAGA TEEL : Autohullud, midagi teile – Jordaania kuningast jäi maha meeletu autokollektsioon

Ekraanitõmmis

Jordaanias Ammanis on kuningas Husseini autode muuseum, mis on maiuspala neile, kes peavad lugu erakordsetest sõidukitest. Muuseumis on vaatamiseks nii tippklassi sportautod ning luksuslikud limusiinid kui ka ralliautod ja lugematu hulk kõikvõimalikke mootorrattaid.