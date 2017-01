Dubai püüab olla kõiges maailma parim ja suurim ning seepärast ei maksa üllatuda, kui leiad kaubamajast ühe maailma suurima akvaariumi.

Dubai kaubamajja ehitatud tohutu akvaarium on 51 meetrit pikk, 20 meetrit lai ja 11 meetri sügavune. See on tõesti muljetavaldav, aga kõige tähelepanuväärsem on muidugi see elusloodus, mis seal ringi ujub.’