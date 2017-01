Jordaanias Ammanis on üks eriline hostel, mille omaniku elulugu on samuti erakordne. Palestiinas sündinud Raymond Gordon lahkus kodumaalt 1967. aasta sõja ajal Austraaliasse, kus temast sai edukas ärimees. Teda kutsuti “King of Fashion” – moekuningas. Raymond oli nimelt kõva käsi naisterõivaste valmistamises.

Umbes nelikümmend aastat pärast Palestiinast lahkumist otsustas Raymond oma juurte juurde naasta. Ta kolis Jordaaniasse, mis on kodu sadadele tuhandetele kodumaalt lahkuma sunnitud palestiinlastele.

Käies naaberriigis Süürias, armus ta sellesse ja otsustas avada Damaskuses hosteli. See asus vanalinnas, mis on ümbritsetud iidse kõrge müüriga. Turistidel võttis tema hosteli peasissekäiguni jõudmiseks peaaegu 20 minutit aega – otseläbipääsu polnud ja tuli teha suur ring.

Nupumees Raymond lahendas olukorra omamoodi – ta pani oma hotelli tagumise ukse juurde müürile köisredeli. Nii said turistid ronida otse tema hostelisse. Nöörredeli kõrval oli köis, mille külge seoti seljakotid ja tiriti üles Raymondi hostelisse.

Hostel sai tänu sellele köisredelile kõige kuulsamaks budget hosteliks Damaskuses. Redeli küljes rippudes tegid turistid pilti, ajakirjad ja reisiportaalid kirjutasid Raymondi hostelist ülivõrdes lugusid. Raymond sai taas edukaks, pakkudes peale selle ka araabia keele kursusi, mis olid samuti ülimalt menukad. Nagu Raymond intervjuus ise ütleb, läks tema äri suurepäraselt.

Ent siis saabus 2011. aasta ja revolutsioon Süürias. Seejärel sõda, mis kestab siiani. Raymond oli sunnitud Damascus Hosteli sulgema ning kõik sinnapaika jätma. Ta kaotas kogu oma äri ja investeeringu.

Raymond kolis tagasi Jordaaniasse ja leidis Ammani downtownist otse Rooma amfiteatri vastast müügis oleva räämas hoone. Ligi aasta tegeles ta selle ülesehitamisega. Nüüd on see hotell – Amman Pasha Hotel – Ammani budget hotellidest üks kuulsaim. Ja tuleb tunnistada, et ka üks parimaid.

Pasha hotelli välisseinal ripub köisredel, meenutamaks Raymondi hostelit Damaskuses. Redel ulatub kuuenda korruse katuseterrassilt alla peasissekäigu kohale. Raymond ütles, et redel on tegelikult kasutuses ja ei ripu sugugi niisama. Peamiselt kasutatakse seda akende pesemiseks, aga vahel ronitakse mööda seda ka niisama üles.

Amman Pasha Hotel on eriline ka seepärast, et katuseterrassil peavad Raymond ja tema abikaasa loomi. Seal hüppavad vabalt ringi küülikud, seal on tuvid, kes elavad küll puuris, et puuriuks on lahti ning linnud saavad vabalt tulla ja minna. Hotelli koridorist leiab sildi, mis ütleb, et küülikud on lemmikloomad ja neid sööda.

Amman Pashas on lugematu hulk kõiksugu teenuseid, mida tavalistest hostelitest ei leia. Ja näiteks ka saun.

Raymond elab ise sealsamas katusele ehitatud väikses korteris ja peab oma pensionipõlve. Ta on üle 70 aasta vana, täpset vanust ta Läänlasele ei öelnud, ainult muigas kavalalt.

Videos räägib Raymond ise oma elust.