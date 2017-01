Keskkonnaminister Marko Pomerants autasustas eile õhtul Eesti kõige keskkonnasõbralikumaid ettevõtteid, üldvõidu pälvis Starship Technologies OÜ maailma esimese kullerteenuse roboti arendamise ja turule toomise eest.

„Tänavuse aasta kandidaadid tegutsevad nii seinast-seina valdkondades, mis tähendab, et üha rohkem ettevõtteid on hakanud keskkonnasõbralikkusele tähelepanu pöörama. Starship Technologies OÜ näol on tegemist innovaatilise ettevõttega, sest nende arendatud robotid ei tekita müra ning kullerteenuse käigus ei teki ka jäätmeid. Piiratud ressurssidega maailmas on selline ettevõtlus kindlasti tulevikutee,” kommenteeris keskkonnaminister Marko Pomerants.

Pakikanderobotite arendaja Starship Technologies OÜ asutati 2014. aastal ning lühikese ajaga on ettevõte suutnud saada nii rahvusvahelist tähelepanu kui ka rahastust. Autonoomsed kullerrobotid hakkavad kasutama tsentraalseid keskusplatvorme, mis teenindavad kohalikke piirkondi. Kliendil on võimalus nutitelefoni abil valida endale saadetise saabumisaeg. Energia- ja keskkonnasääst on võrreldes autoga tehtava kullerteenusega märgatav — viimati läbiviidud uuringute abil väheneb energiakulu ja CO2-heite õhkupaiskamine koguni kuni 10 korda. Konkursi üldvõitjana saab ettevõte SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot.

Keskkonnasõbraliku toote või teenuse kategoorias tunnustati veel ka OÜ-d Epokate ning AS-i Estko. Esimene töötas 2016. aastal välja põrandakattevaigud, mis ei sisalda enam hormonaalsüsteemi kahjustavat ohtliku ainet 4-nonüülfenooli. AS Estko on alates 2016. aastast esimene ettevõtte, kes omab peaaegu kõikides puhastusvahendite tooterühmades EL-i ökomärgisega (EL Lilleke) tooteid. Samuti anti kategoorias välja kaks eripreemiat — ettevõte Nordic Botanical OÜ viib Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogiaalase pädevuse praktilisse looduskaitsesse ning maastikukujundusse. Omapära seisneb selles, et minnakse oma tegevustes kavadest ja plaanidest kaugemale, organiseerides looduskaitsetöid ja kogudes looduslikelt niitudelt liigirikkaid seemnesegusid. Teise eripreemia sai Fanner OÜ, mis asutas 2016. aasta maikuus Eesti ja Baltikumi esimese pakendivaba toidupoe Paljas Pala. Toidupood asub Pärnus.

Keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategooria võitis Lennuliiklusteeninduse AS. Ettevõte FRA (Free Routing Airspace — vabalt planeeritavate marsruutidega õhuruum) projekti eesmärgiks on Euroopa õhuruumi kasutamise efektiivsuse suurendamine ehk pakkuda operatsioonilist, keskkondlikku ja kulude säästu; parandada ka lennuplaani ja lennatud trajektoori kokkulangevust, mis omakorda suurendab lennu kulgemise prognoositavust.

Keskkonnajuhtimise alamkategooria võitjaks kuulutati AS Ensto Ensek, kes töötas koos Soome kolleegidega välja Ensto Green Office kontseptsiooni. Ensto Green Office on osa Ensto keskkonnajuhtimissüsteemist (ISO14001) ning sisaldab endas kõiki tavalisi juhtimissüsteemi elemente. Juurutamine algas Green Office'i meeskonna loomisega ja koostöös pandi paika ning teostati parendusprojektid. Keskenduti materjalide kasutamise optimeerimisele, elektrienergia säästlikule tarbimisele ja jäätmete taaskasutamisele.

Esimest korda aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte valimisel sai oma sõna sekka öelda ka rahvas. Kaks nädalat Delfis toimunud hääletuse võitis ülekaalukalt pakendivaba toidupood Paljas Pala.

Konkursi eesmärk on tunnustada neid, kes on oma tegude ja ettevõtmistega viimase 12 kuu jooksul kõige enam panustanud keskkonna heaks. Keskkonnasõbralikke ettevõtteid tunnustatakse kümnendat korda.

Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitel antakse välja kolmes alamkategoorias ning lisaks valib hindamiskomisjon välja ka üldvõitja, kelle panus keskkonna heaks on olnud kõige mõjukam. Kokku osales aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil 11 ettevõtet, kes esitasid 12 ankeeti kolmes kategoorias.