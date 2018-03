Et lilled vaasis kaua kaunid püsiksid, kasutasid meie emad ja vanaemad neid nippe

Maalehe vahel ilmuv Targu Talita on 20 aastat jaganud lugejatele nõuandeid aias ja kodus toimetamiseks. Nende aastatega on meie elu väga palju muutunud – ikka paremaks ja mugavamaks.

Kuid hüva nõu ja häid ideid igapäevaste toimetuste tegemiseks on aeg-ajalt ikka vaja ning seetõttu alustab ilmumist kümneosaline Targu Talita käsiraamatute sari.

Esimesest raamatust „Unustatud oskused ja majapidamisnipid” leiate ajaproovile vastu pidanud juhtnööre kodu korrashoiuks, majapidamis- ja köögitarkusi, käsiraamatu lõpuossa on koondatud aga ilu- ja tervisenõuanded, kuidas koduste vahenditega oma väljanägemist ja tervist turgutada.

Tänapäeva kiire elutempo ja kaubakülluse ajastul on meie emade, vanaemade ja vanaisade põlvest põlve pärandatud teadmised ja oskused unustuse hõlma vajunud. Just need on aga osutunud paljude murede ja hädade korral sageli kõige tõhusamaks.

Tänase naistepäeva puhul avaldame mõned nõuanded lõikelillede säilitamiseks.

ET LILLED VAASIS KAUA KAUNID PÜSIKSID Gerbera ja alpikanni vaasivette pange paar puusöetükikest või söetabletti. See hoiab vee värskena ning sobib hästi ka teistele pehme varrega lilledele.

Nartsissid püsivad kauem ilusad, kui lisate veele näpuotsatäie keedusoola.

Kui soovite ühte vaasi koos teiste lilledega panna nartsisse, hoidke neid enne ööpäev külmas vees, et nartsissivartest jõuaks eralduda limane mahl, mis mõjub muudele lilledele närtsitavalt.

Kui lõikelille varrel on lehti, võiks need varre alaosalt eemaldada. Ükski leht ei tohi jääks vaasivette ligunema.

Lõikelilled imavad paremini sooja vett. Õie eluiga pikeneb, kui värskendate varre veealust imupinda. Selleks asetage varred suurde sooja veega täidetud nõusse, tehes terava noaga varreotsast paari sentimeetri kaugusele uue diagonaalsuunalise lõike. Nii väldite õhuluku teket varres ja soodustate vee imamist.

Roos säilib kauem, kui torkate varreotsa paari sentimeetri ulatuses mõneks sekundiks keevasse vette. Ettevaatust, kõik vaasid ei kannata kuuma ja võivad puruneda! Et puitunud varre imupind oleks suurem, lõhestage varre ots ning tehke siis diagonaallõige.