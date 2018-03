ÜLLATUS | Soola saab majapidamises kasutada muukski kui toidu maitsestamiseks. Milleks?

Sool on asendamatu toidulisand, kuid lisaks on see ka hea abimees majapidamises.

Poti või panni saab põhjakõrbenud toidust kiiremini puhtaks, kui raputada sinna veidi jämedat soola, jätta pann paariks tunniks seisma ja siis pesta.

Nuga on kergem teritada, kui hoida seda enne soolases vees.

Puud süttivad pliidi all kiiremini, kui puistata neile veidi soola.

Pesu ei külmu talvel nööri külge kinni, kui nööri enne pesu riputamist sooja soolase veega hõõruda.

Klaasnõud muutuvad sädelevaks, kui neid pärast pesemist külma soolase veega loputada.

Aja jooksul kollaseks tõmbunud punutud mööblit ja korve saab värskendada soolase veega puhastades.

Jääst saab aknad puhtaks soolveega, aga ka piirituse sisse kastetud lapiga pühkides.

Kummist soojenduskoti võiks täita soolase veega, siis püsib see kauem kuum.

Munavalge läheb kiiremini vahule, kui sellesse lisada terake soola.

Soolvee abil (20 g soola klaasi vee kohta) saab kontrollida munade värskust. Kui muna soolvees upub, on ta värske, kui jääb pinnale, siis võib olla tegu riknenud munaga.

