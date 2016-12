Minu autojuhist mees sai endale uue töö bussijuhina. Tööpäevad on tal mõnikord üheksatunnised, vahel ka kümnetunnised.

Teinekord peab sõitma mitu tundi järjest puhkepausita. Palun selgitage, kui pikad võivad olla sõidukijuhtide tööpäevad?

Maalehe lugeja



Vastab Jüri Milov, Tööinspektsiooni transpordi järelevalve talituse juhataja

Bussijuhi tööpäev võib koos tööpäevasiseste vaheaegade ja muude seisakutega kesta 13 või 15 tundi. Sealjuures ei tohi juhi ööpäevane sõiduaeg ületada üheksat tundi. Sõiduaega võib pikendada kümne tunnini kõige rohkem kaks korda ühe nädala jooksul.

Iga 4,5tunnise sõiduperioodi järel tuleb teha vähemalt 45minutine katkematu vaheaeg, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Vaheaja võib jagada kahte ossa – juht teeb 15minutise vaheaja, sõidab seejärel näiteks paar tundi ning siis teeb 30minutise vaheaja.

Kui juht on peale puhkeperioodi alustanud tööd, peab ta 24 tunni jooksul pärast eelmist ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi võtma uue, vähemalt 11tunnise ööpäevase puhkeperioodi.

Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib jaotada kahte ossa. Esimene neist peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku.

Juht tohib kahe iganädalase puhkeperioodi vahel võtta maksimaalselt kolm vähendatud ööpäevast puhkeperioodi kestusega vähemalt üheksa tundi.

Kui juht töötab sõitjate liiniveol, mille liini pikkus alg- ja lõpp-punkti vahel on kuni 50 kilomeetrit, ei tohi tema ööpäevane sõiduaeg ületada üheksat tundi ja ööpäevane katkematu puhkeperiood olla lühem kui üheksa tundi. Ilma vaheajata ei tohi ta töötada kauem kui kuus tundi järjest. Kui tööaeg kokku on kuus kuni üheksa tundi, tuleb see katkestada vähemalt 30minutiseks katkematuks vaheajaks, ja kui tööaeg on kokku üle üheksa tunni, vähemalt 45minutiseks katkematuks vaheajaks.