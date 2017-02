Hiina ploomid põhjustasid mitme tuhande lapse surma

Põhja-Indias Bihari osariigis on alates 1995. aastast registreeritud tuhandeid müstilisi surmajuhtumeid, kus täiesti terved lapsed on ootamatult kukkunud krampides kokku ja kaotanud teadvuse. Umbes pooled kannatanutest surid. Meditsiiniajakirja The Lancet andmetel jõudsid arstid järeldusele, et laste surma põhjustas litši ehk Hiina ploomi söömine.