Lugeja küsib: Alustasime just ettevõttega ja hakkasime tegema riskianalüüsi. Mõtlesime seda teha keskkonnas www.tööbik.ee. Kas tööinspektorid aktsepteerivad Tööbikus tehtud riskianalüüsi või peab veel midagi eraldi vormistama?

Vastab Apo Oja, tööinspektsiooni peadirektori asetäitja:

Kahtlemata aktsepteerivad tööinspektorid Tööbik.ee portaalis tehtud riskianalüüsi.

Ettevõtte riskianalüüs on väga oluline, sest see aitab luua ja hoida head töökeskkonda, kus on tagatud inimeste ohutus ja töötajate tervis on hoitud.

Riskianalüüsis tuleb kaardistada kõik töötajaid ohustavad riskid, neid tuleb asjakohaselt ja õiglaselt hinnata ning määratleda riskide maandamiseks vajalikud tegevused. Riskide hindamise tulemustest tuleb kindlasti töötajatele teada anda. Siis saavad ka töötajad pöörata ohukohtadele suuremat tähelepanu, et nende realiseerumist ära hoida.

Riskianalüüsi tuleb hoida ajakohasena. Kui peaks juhtuma tööõnnetus või toimuvad suuremad muudatused (näiteks võetakse kasutusele uued masinad vm) tuleb ka riskianalüüs üle vaadata ja seda vajadusel täiendada.

Tööandja võiks riskianalüüsi koostamisse kaasata võimalikult laia ringi eksperte organisatsiooni seest. Kui enda teadmisi jääb väheks, võib kaasata ka väliseksperte. Kindlasti tuleb lähtuda põhimõttest, et riskianalüüs koostatakse selleks, et töökeskkond ettevõttes oleks hea, ei juhtuks õnnetusi ning töötajate tervis oleks hoitud, mitte selleks, et oleks midagi tööinspektsioonile esitada.