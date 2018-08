FOTOD | Sajad inimesed tähistasid uhke peoga üle-eestilise ühismatka lõppu

Kuu aega kestnud 1800-kilomeetrise kogudistantsiga ühismatk sai väärika lõpu sel laupäeval Aegviidus, kus Vabariigi President Kersti Kaljulaid andis nime uuele matkasillale ning võttis vastu RMK poolt Eesti rahvale riigi 100. sünnipäeva puhul tehtud kingituse: kogu Mandri-Eestit katva matkateede võrgustiku.

“Matkateede võrgustik on kui ühendav sild, kus kohatud kaaslased ja räägitud matkajutud meid ühte liidavad,” tõdes matkalisi tervitama saabunud president Kersti Kaljulaid. “Metsarajal on kõik võrdsed ning kohates metsas võhivõõrast, sa ikka teretad, sest jagame sel hetkel sarnast kogemust looduses viibimisest ja siirast rõõmu liikumisest.”

Stanislav Moshkov

President andis nime ka uuele Nikerjärve kaldale ehitatud RMK sillale, mis valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemia tudengitega ning mis pandi püsti eesmärgiga pakkuda matkalistele puhkekohta või peavarju ning korraldada kontserte ja koosviibimisi.

Stanislav Moshkov

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on viimase kümne aastaga matkateede arendamisse pandud töö end igati ära tasunud, sest Eesti inimesed leiavad järjest enam tee metsa. “Täna tehakse RMK matkaradadele ligi 2,5 miljonit külastuskorda aastas, mida on näiteks rohkem kui kinokülastusi,” tõdes Kallas ning lisas, et kuigi Mandri-Eesti on nüüd tiheda matkateede võrgustikuga kaetud, plaanitakse seda laiendada ka saartele.

Laupäeval toimunud pidulikule lõpuüritusele saabusid lisaks kaasaelajatele kuus matkagruppi, kes alustasid oma teekonda erinevatest Eestimaa paikadest: Oandust, Kauksist, Ähijärvelt, Iklast, Penijõelt ja Perakülast. Kuigi osalejad said kaasa teha ka ainult päevaseid etappe, matkasid paljud siiski mitmeid päevi ja kümneid kilomeetreid.

Keskmiselt läbisid inimesed matkates 20 000 sammu päevas. Kogu 1800-kilomeetrise raja läbinud matkajuhid Andre Kaur, Tõnu Pihelgas, Kaidi Jõesalu, Maarja Mirjam Rajasaar, Alar Sikk, Jaak ja Tiina Neljandik tegid kolme nädalaga kokku aga ligi poolteist miljonit sammu. Kõige pikema lõigu – Lõuna-Eestist Ähijärvelt Aegviitu tegid algusest lõpuni kaasa eesotsas matkajuht Alar Sikuga veel kaks inimest.

RMK suur ühismatk korraldati Eesti inimestele EV100 juubeliks. Lisaks matkale toimus 17 tasuta metsakontserti, kus esinesid armastatud näitlejad ja muusikud.

Vaata fotosid suurest matkapeost, uuest sillast ja kontserdist!