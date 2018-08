FOTOD | Vaata, kes ühinesid RMK kogu Eestit katva ühismatkaga!

Kokku läbivad sajad inimesed kolme nädalaga 1800 kilomeetrit RMK matkaradasid läbides nii vanu kui ka täiesti uusi paiku, kuhu on viimase kümne aastaga matkateede võrgustikku laiendatud. RMK külastuskorralduse osakonna juhataja Marge Rammo sõnul on matkaradade külastamine ja looduses vaba aja veetmine üle Eesti järjest populaarsemaks muutunud – täna on seda võimalik teha juba ligi 3000 kilomeetri ulatuses RMK loodud ja hooldatud õppe- ning matkaradadel.

RMK poolt Eesti Vabariigi 100. juubeliks korraldatud matka raames toimuvad ka tasuta metsakontserdid, kus lisaks muusikutele on kohal tuntud näitlejad nagu Guido Kangur, Anne Veesaar, Raimo Pass, Pääru Oja, Christopher Rajaveer, Harriet Toompere ja Robert Annus. Lisaks muusikale räägitakse kohalikust kultuuripärandist, loodusnähtustest jms. Neile kontsertidele on oodatud kõik huvilised.

Täna, homme ja ülehomme saavad alguse järgmised matkalõigud – hoia RMK ja Delfi OTSEBLOGIL silm peal ning näed, millistes kaunites kohtades sajad kaasmaalased matkavad.