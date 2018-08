Rainer Vakra: minge kõik metsa!

“Kui riigimetsas on üks asi, mille kohta ma olen saanud ainult ja ainult head tagasisidet, siis on see matkateede võrgustik. Täna kogume keskkonnakomisjoniga ise matkates värskeid teadmisi ning näitame samal ajal ka isiklikku eeskuju,” selgitas keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra ning rõhutas, et riigi metsapoliitika suunajatele on kasuks kõige mitmekülgsemad teadmised ja kogemused olukorrast riigimetsas.

“RMK matkateed on ju avatud igaühele. Mul ongi Eestimaa suvest viimase võtmiseks üks lihtne retsept – minge kõik metsa!” rõhutas Vakra, kelle sõnul väärib tunnustust, et RMK on kogu Eesti mandriosa katnud hoolitsetud matkaradadega, millega on loodud Eesti rahvale tuhandete kilomeetrite ulatuses looduses liikumise ja puhkamise võimalusi. „Metsateedele loodud korrastatud matkaradade ja puhkepaikade süsteem on tähtis mitte ainult looduses viibimise ja puhkamise seisukohalt. See aitab märkimisväärselt kaasa ka Eesti suurima rohelise rikkuse – metsa – väärtustamisele ning vajadusele seda heaperemehelikult majandada ja kaitsta,“ ütles Vakra.

RMK kõigi aegade suurim ühismatk Eesti metsades toimub 6.–25. augustini ning seal matkavad sajad inimesed enam kui 1800-kilomeetrise kogudistantsiga matkateede võrgustikul. Üritusega tähistatakse EV100 juubelit. Matk on jagatud erinevateks etappideks, mis saavad alguse erinevatest Eestimaa kohtadest. Ettevõtmise raames toimub kümmekond kaunist metsakontserti tuntud Eesti muusikute ja näitlejatega.

