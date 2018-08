RMK ühismatkale pannakse punkt suve suurima matkapeoga

Sel laupäeval, 25. augustil alates kella 15st kulmineerub Aegviidus Nikerjärve telkimiskohas ligi kuu aega kestnud ja 1800 kilomeetrit matkateid läbinud RMK ühismatk.

Sadu matkajaid tervitatakse suure peoga ning ühtlasi leiab samas kohas aset Eesti Matkaliidu suur suvine kokkutulek, kus kõik huvilised saavad osaleda põnevates töötubades ja võistlustel. Hoia RMK otseblogil silm peal, et olla kursis teekonnaga Aegviitu ning homse meluga suurel matkapeol.

Eesti Matkaliidu asepresidendi Tõnu Pihelgase sõnul on suvisele kokkutulekule oodatud kõik, kes kunagi matkamisega on tegelenud – olgu selleks siis mitmepäevane täisvarustusega rännak või siis lihtsalt päevane väljasõit mõnda looduskaunisse kohta – põnevat tegevust jätkub kõigile.

Foto: Kaarel Kõvatu

“Matkamine on universaalne, igale inimesele ja vanusele sobiv ning palju avastamisrõõmu pakkuv tegevus,” tõdes Pihelgas ning lisas, et kuna RMK on tänaseks Eestisse rajanud Baltimaade suurima matkateede võrgustiku, siis on siin selleks loodud ka ideaalsed tingimused. “Soovitan suve viimastel nädalatel kindlasti kõigil veel metsa või mõne kauni rabajärve äärde minna ning selles ise veenduda,” märkis Pihelges, kes juhendas suurel RMK ühismatkal kümme päeva kestnud ligi 200-kilomeetrist lõiku Perakülast Aegviitu.

EV100 juubeliks RMK poolt korraldatud sadade osalejatega matk sai alguse kuuest erinevast Eestimaa punktist ja seda viisid läbi kogenud matkajuhid. Matkajuhid võtsid iga lõigu alguspunktist kaasa tüki Eesti kaardist, millele on märgitud tema läbitud rada. Laupäevasel lõpuüritusel pannakse need kuus tükki kokku ja sellest moodustub Eesti kaart.

Foto: Ardo Kaljuvee

Eesti Matkaliidu kokkutulekul osaleb kümmekond matkaentusiasti, kes näitavad erinevates töötubades, mida teha, kui oled näiteks kanuuga ümber käinud, ära eksinud või vajad esmaabi. Lisaks toimuvad lähedalasuvatel metsaradadel erinevad võitlused.

Õhtu kulmineerub kell 18.30 algava metsakontserdiga, kus astub üles kolme nädala jooksul matkalistele ja teistele huvilistele esinenud näitlejate ja muusikute paremik, eesotsas Guido Kanguriga. Samuti süüdatakse pimeduse saabudes muinastuled ning süüakse suurt matkatorti.