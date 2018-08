SUUR ÜLEVAADE | Tuntud näitlejad ja muusikud annavad üle Eesti tasuta metsakontserte

Aastakümnete vältel oli see, praegu Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale jääv territoorium kasutusel nõukogude sõjaväe polügoonina. Polügoonil harjutati lahinglaskmist käsirelvadest, kahuritest ja raketiseadeldistest, tehti tankiõppusi ning pommitati lennukitelt ja helikopteritelt. Korduvate tulistamisest puhkenud tulekahjude tagajärjel moodustus ainulaadne kanarbikunõmm.

Kõrvemaa maastike saladustest enne ja pärast Nõukogude okupatsiooni räägib näitleja Robert Annus.

* * *

23.08 kell 19 RMK Neeruti Eesjärve telkimisalal

Legend Porkuni preilist

Lugu seisusekohatu armusuhte eest oma vendade poolt jääauku uputatud mõisapreilist Barbara von Tiesenhausenist on üks jõuliselt oma elu elanud legende. Ajaloolise tõepõhjaga lugu on oma traagilisuses olnud nii mõjuv, et on jäädvustunud nii kogukondlikku mällu kui ka rahvapärimusse.

Anne Veesaare ja Andre Maakeri interpretatsioon Porkuni preilist.

* * *

24.08 kell 21 RMK Voose lõkkekohas

Ukuaru

„Oma Ukuaru — see tähendab oma kohta elus, oma mõtte ja kätetöö vaevaga loodud kohta. See tähendab tööd ja vaeva, pettumusi ja leidmisi, oma osa tunnetamist ja endast kaasinimestele andmist sessinatses maailmas.” Nii on Ukuarust kõnelenud selle eestlaste poolt armastatud linateose režissöör Leida Laius.

Oma interpretatsiooni Arvo Pärdi Ukuaru valsist esitavad UMA, Tõnu Raadik ning Indrek Kruusimaa. Katkendid filmist "Ukuaru".