Uhke vaatepilt: Anne Veesaar paljastas enda lapsepõlve kohta põneva saladuse

Anne Veesaar on üks paarikümnest näitlejast ja muusikust, kes annavad üle Eesti tasuta kontserte ning vestlevad kohalikust kultuurist. Veesaar ei esine RMK Värska lõkkekohas aga mitte juhuslikult, vaid tema enda juured ja lapsepõlvemälestused on samuti sealt kandist pärit. “Minu ema on setu ja isa mulk, aga kuna meie kandis määratakse päritolu ema liini pidi, siis mina pean ennast uhkusega just setuks,” tunnistab näitleja ning lisab, et aastatega on vanemate ja vanavanemate kombed ning uskumused talle järjest suuremat huvi pakkuma hakanud. See on ka põhjus, miks Veesaar ise Setu leelokooris laulab.

Kontserdil saab lisaks muusikalisele elamusele osa ka kohalikust kultuuriloost. Juttu tuleb vana Setu küla ühest kesksemast ja olulisemast kohast – Treski tsässonist ja sellega seotud uskumustest. Nimelt oli Veesaare sõnul tegemist ühelt poolt palvetamiseks mõeldud õigeusu külakabeliga, ent teisalt peeti selle juures ka uhkeid külapidusid. Nõukogude ajal niisugused kabelid hävitati, kuid igal säilinud pühakojal on näitleja sõnul tänaseni oma lugu ja aura.

RMK

Tänavune suvi on Veesaare enda jaoks olnud töine. “Mina olen sel suvel põhiliselt matkanud teatribussis,” tunnistab ta, et lõpetas äsja 25-päevase teatrituuri. “Küll aga olen selles mõttes saanud ikka ka suve nautida, et olen alati oma ujumisvarustust kaasas vedanud ja nii palju kui võimalik ka ujumas käinud – viimati käisin Suislepas Õhne jões, kus oli tõesti väga soe.”

Lisaks homsele kontserdile toimub RMK lõkkekohtades järgnevatel nädalatel veel 15 kontserti, kus esinevad tuntud näitlejad ja muusikud. Metsakontserdid ja temaatilised vestlusõhtud on osa praegu toimuvast RMK suurest ühismatkast, kus osaleb sadu Eesti inimesi. Matk lõppeb 25. augustil Aegviidus.