VIDEO JA FOTOD | Esimesed inimesed avastavad RMK uhiuut matkateed

Sadade osalejatega üle-eestiline matk on kestnud juba kaheksa päeva, mille jooksul on läbitud sadu kilomeetreid RMK matkateid. Kauksi-Aegviidu lõik on kogu matka jooksul läbitavast kuuest erinevast distantsist kõige uuem. Matkajuht Andre Kauri sõnul on tegemist erakordselt põneva matkateega, sest sellel näeb nii ürgseid metsasid, tuhamägesid kui ka vanu tööstusrajoone ja selle mõjul muutunud loodust.

Kaks nädalat kestva ja ligi 400 kilomeetri pikkuse lõigu esimesele, Kauksi-Jõuga etapile asusid 24 kanget matkaselli, kes läbivad tee nii jalgsi kui ka ratastel. Kui päeva esimesel poolel kostitas matkalisi päike ning lubas meeldivalt lõunasööki süüa, siis teel õhtuse telkimisplatsi poole muutus ilm kardinaalselt.

Matkajuht Andre Kauri sõnul pole tema varem nii kõva äikest ja vihma näinud, veel enam sellise tormi käes jalgrattaga sõitnud. Kui ligi kolm tundi jalgratastega sõitnud matkalised lõpuks esimese õhtu peatumiskohta jõudsid, rahunes ka ilm. “Öö möödus praktiliselt vihmata ja uus päev algas suurepäraselt,” lausus matkajuht.

Täna ootab matkalisi ees 22-kilomeetrine jalgsimatk Muraka looduskaitsealal asuvasse Rüütli lõkkekohta. Järgnevatel päevadel stardivad uued matkagrupid neljast erinevast Eestimaa punktist ning 25. augustiks jõutakse matkapealinna Aegviitu.

