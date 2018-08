VIIMANE VÕIMALUS | Tuntud näitlejad ja muusikud annavad üle Eesti tasuta metsakontserte

RMK tervet Eestit katva ühismatka raames toimub ka kümmekond kaunist metsakontserti ja vestlusõhtut, kus esinevad tuntud näitlejad ja muusikud. Eesti loodusest, kommetest ja kultuuriloost räägivad näitlejad Guido Kangur, Anne Veesaar, Harriet Toompere, Uku Uusberg ja Robert Annus ning musitseerivad ansambel UMA, Henri Laks, Indrek Raadik jt.

Tule kohale või hoia silm peal RMK suure ühismatka otseblogil, mille vahendusel saad osa nii Eesti suurimal ühismatkal toimuvast kui ka kaunitest metsakontsertidest. Enne ühismatka suurejoonelist lõppu 25. augustil matkapealinnas Aegviidus, on ees veel viis metsakontserti üle Eesti.

Metsakontsertide ajakava

22.08 kell 22 RMK Võlingi lõkkekohas

Prohvet Maltsvet

Kääni talus sündis Juhan Leinberg, kes on tuntuks saanud suuresti tänu Eduard Vilde romaanile „Prohvet Maltsvet“. „Prohvet Maltsvet” on jäänud eesti kirjanduses ainsaks proosateoseks, mis kirjeldab ja kommenteerib 19. sajandi usulist rahvaliikumist.

Katkendeid Vilde romaanist loeb näitleja Uku Uusberg. Muusika: Indrek Kruusimaa.

* * *

23.08 kell 22 RMK Simisalu loodusmajas

Hundipalu Tiit – üks kange Kõrvemaa mees

Kõrvemaa - "Tõe ja õiguse" maa. Sellest paigast ammutas Tammsaare insipratsiooni oma suurteose tegelaskujude ja maastike loomisel. Aruka Hundipalu Tiidu prototüübiks oli Anton Hansen Tammsaare ristiisa Hans Grossthal.

Hundipalu Tiiduks kehastub näitleja Markus Luik. Muusika: Indrek Kruusimaa.

* * *

23.08 kell 19 RMK Paukjärve telkimisalal

Põhja-Kõrvemaa kummaliste maastike saladused

Aastakümnete vältel oli see, praegu Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealale jääv territoorium kasutusel nõukogude sõjaväe polügoonina. Polügoonil harjutati lahinglaskmist käsirelvadest, kahuritest ja raketiseadeldistest, tehti tankiõppusi ning pommitati lennukitelt ja helikopteritelt. Korduvate tulistamisest puhkenud tulekahjude tagajärjel moodustus ainulaadne kanarbikunõmm.

Kõrvemaa maastike saladustest enne ja pärast Nõukogude okupatsiooni räägib näitleja Robert Annus.

* * *

23.08 kell 19 RMK Neeruti Eesjärve telkimisalal

Legend Porkuni preilist

Lugu seisusekohatu armusuhte eest oma vendade poolt jääauku uputatud mõisapreilist Barbara von Tiesenhausenist on üks jõuliselt oma elu elanud legende. Ajaloolise tõepõhjaga lugu on oma traagilisuses olnud nii mõjuv, et on jäädvustunud nii kogukondlikku mällu kui ka rahvapärimusse.

Anne Veesaare ja Andre Maakeri interpretatsioon Porkuni preilist.

* * *

24.08 kell 21 RMK Voose lõkkekohas

Ukuaru

„Oma Ukuaru — see tähendab oma kohta elus, oma mõtte ja kätetöö vaevaga loodud kohta. See tähendab tööd ja vaeva, pettumusi ja leidmisi, oma osa tunnetamist ja endast kaasinimestele andmist sessinatses maailmas.” Nii on Ukuarust kõnelenud selle eestlaste poolt armastatud linateose režissöör Leida Laius.

Oma interpretatsiooni Arvo Pärdi Ukuaru valsist esitavad UMA, Tõnu Raadik ning Indrek Kruusimaa. Katkendid filmist "Ukuaru”.