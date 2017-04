18 asja, mida sa tänu nutitelefonile enam ei vaja

Nutitelefonide areng on muutnud seda, kuidas me suhtleme, mõtleme, mängime ja internetis surfame. „Telefonid muutuvad pärast igat uut mudelit aina võimsamaks ja nutikamaks. Mitte kunagi varem ei ole üks seade olnud võimeline asendama nii palju asju,“ ütles Tele2 tootedirektor Katrin Aron.

Aroni sõnul teavad kõik, et hea nutitelefon on vääriline asendus lauatelefonile, peegelkaamerale, raadiole, videokaamerale, MP3-mängijale ja kalkulaatorile, kuid tegelikkuses on neid asju märksa rohkem. Me lihtsalt ei pruugi nende peale tulla või ei oska neid isegi tähele panna.

Asjad, mida nutitelefon on juba asendanud või on iga hetk asendamas

● Televisioon – oma lemmiksarju, -saateid ja -filme saad vaadata telefonist sõltumata ajast ja kohast

● Rahakott – sul ei lähe vaja ei sularaha ega pangakaarte, nutitelefoniga saad teha mobiilimakseid

● Lennuki pardakaart (boarding pass) – QR-koodiga check-in säästab loodust

● Termomeeter – igas telefonis on äpp, millega saab teada õhutemperatuuri

● Fotoalbum – nutitelefoni saad salvestada tuhandeid pilte ja sul on neid võimalus ka kohe töödelda

● Diktofon – sarnaselt videoga saab telefoniga salvestada ka ainult heli, selleks on vaja vaid õiget äppi

● GPSi-seade ja kompass – võimalused, milleta nutitelefoni enam ette ei kujuta

● Taskulamp – igale telefonile on sisse ehitatud taskulamp

● Kell – nutitelefoni saad kasutada nii äratuskelleana, samuti ei vaja sa enam käekella ja stopperit

● Kalender – see on juba iseenesest mõistetavaks kujunenud

● Ajalehed ja raamatud – sa ei pea tellima paberlehti, lehed ja raamatud saab tellida oma nutitelefoni

● Märkmik – saad märkmeid teha märkmikku omamata

● Mõõdulint ja joonlaud – valikut on mitme äpi jagu

● Pult – nutitelefon võib olla pult kõigele sinu kodus, näiteks televiisorile, valgustitele, küttekehadele

● Autovõtmed – mobiilirakenduse abil saad auto uksi avada ja mootorit käivitada

● Arvutid ja sülearvutid – uued nutitelefonid on nii võimsad ja suure ekraaniga, et need pakuvad konkurentsi sülearvutitele

● E-luger – raamatuid saad lugeda või isegi kuulata nutitelefonist

● Mängukonsoolid (portable gaming consoles) – nutitelefon võimaldab rohkem mängida kui mõni teine seade

„Nutitelefon on muutunud meie elu lahutamatuks osaks. Ilmselt külmkapi ja nõudepesumasina arvelt veel lähiajal kodus pinda säästa ei saa, kuid mõne aja pärast võib nutitelefon saata pesu pesumajja küll,“ lisas Aron.