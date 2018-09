2018. aasta parim mahetoode on kasesiirup ning mahetootja Tammejuure Mahetalu

„On rõõm tõdeda, et huvi tuua turule uusi mahetoiduaineid aasta-aastalt üha kasvab,“ ütles Maaeluministeeriumi toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler Toomas Kevvai. „See on oluline nii mahepõllumajanduse arengu seisukohalt kui ka laiemalt Eesti kui puhta keskkonna ja hea toidu ning turvalise elukeskkonnaga riigi kuvandis.“

Komisjoni liige tippkokk Angelica Udeküll oli võidutootest, Kasekunst OÜ valmistatud tumedast kasesiirupist, vaimustuses: „Selles realiseeruvad kodumaine puhas loodus ja vanad traditsioonid täiesti uues võtmes. Tume kasesiirup on laia kasutusvõimalusega ning sobib maitsenüansi lisamiseks näiteks salatitele, dessertidele ja köögiviljadele. See võiks olla hea alternatiiv Itaalia köögist tuntud palsamiäädikale.“ Tippkokal jätkus häid sõnu ka teistele konkursile esitatud toodetele: „Tooted on läinud põnevamaks ja ka väiketootjate pakendid on järjest pilkupüüdvamad.“

Foto: Kasekunst

Parimaks mahetootjaks valiti tänavu peamiselt kanepikasvatusele ja -töötlemisele keskendunud Tammejuure Mahetalu, kus on mahedalt majandatud juba ligi 20 aastat. Teisele kohale tuli puhtatõulisi aberdiini-anguse lihaveiseid kasvatav Sentafarm, kes peab Tartus ka Lihuniku äri ja restorani. Kolmanda koha saavutas tatra- ja lambakasvatusega tegelev Tõrvaaugu Mahe Talu, kus samuti oma toodangut väärindatakse.