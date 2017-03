5 nippi, kuidas oma kodust internetti ergutada

Värsked Tehnilise Järelvalve Ameti internetikiiruste mõõtmistulemused näitavad, et Eesti operaatorite 4G-võrgu katvus on üsna võrdne, ulatudes kõigi puhul üle 90%.

„Interneti allalaadimiskiirus keskmiselt üle 50 megabiti sekundis ja senine kasutajakogemus kinnitavad, et mobiilse interneti kvaliteet on nii hea, et see on igati vääriline asendus püsiühendusele,“ ütles Tele2 raadiovõrgu juht Tanel Sarri. Võrreldes teiste Euroopa riikidega on Eestis internetikiirus ja -leviala väga heal tasemel. Meeles tuleb pidada, et iga hoone puhul on siselevi erinev ja see sõltub suuresti ehitusmaterjalidest. Kui aga peaksid jääma kodus internetikiirusega hätta, siis altpoolt leiad viis lihtsat nippi selle ergutamiseks. Tele2 raadiovõrgu juht Tanel Sarri annab nõu, kuidas seda teha.

Mõned nipid, kuidas saad oma koduse internetikiiruse maksimumini viia.

1. Kui on teada, kus tugijaam asub, siis ruuter peaks toas asetsema selle pool, võimalikult kõrgel ja akna lähedal.

2. Ruuterile või modemile on võimalik juurde osta väline suundantenn. Interneti kvaliteet paraneb, kui viia antenn õue akna taha.

3. Saadaval on ka võrgulaiendid ehk repiiterid, mis võimendavad võrgu signaali siseruumides. Võta ühendust oma mobiilioperaatoriga ja uuri lahendusi.

4. Seadmed on väga erinevad. Võrreldes mobiiltelefonidega ei võimalda paljud praegused ruuterid operaatorite pakutavaid interneti tippkiirusi. Nii võib näiteks suvekodus olla mõistlikum kasutada WiFi tekitamiseks ruuteri asemel nutitelefoni.

5. Igal mobiilioperaatoril on oma tugevused ja nõrkused, kuid üldjuhul võimaldavad operaatorid enne lepingu sõlmimist oma internetikiirusi testida.

„Kodus saab ka ise oma internetikiirust mõõta, kasutades selleks mobiilirakendusi, nagu SpeedtestbyOokla, Ruuter.ee,“ lisas Sarri.