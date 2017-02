Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema esitas väljakutse Eesti äppidele, mille tulemusena jäid sõelale kuus parimat mobiilirakendust. Need on arendatud eestlastelt eestlastele ja need aitavad ühel või teisel moel Eestit paremini tundma õppida.

„Enne kui haarad riiulilt entsüklopeedia või hakkad guugeldama, tasub kindlasti heita pilk ka telefoni rakenduste poodi. Sealt võib leida tõeliselt nutikaid ja kasulikke äppe,“ ütles Seema.

Rahvakalender on tore abimees, mis tuletab meelde Eesti tähtpäevi ja avab nende sisu. Rahvakalendrist leiab infot, kuidas on tähtpäevad oma nime saanud, mida nendel päevadel tavaliselt tehti ning kuidas neid praegusajal tähistada. Lisaks on rahvakalendris kirjas riigipühad, riiklikud tähtpäevad ja lipupäevad. Äpp paistab silma väga ilusa disaini ja hea funktsionaalsusega. Saadaval nii iOSi kui ka Androidi telefonidele.

Talvine aialinnuaabits aitab määrata linnuliike nii välimuse kui ka hääle järgi. Äpis on välja toodud harilikumate aialindude joonistused, häälitsused ja lühitutvustused. Huvitav on teada saada, et talvel on Eestis peaaegu iga eestlase kohta üks rasvatihane. Aialinnuaabitsa kvaliteetsed joonistused on samuti märkimist väärt. Minge õue ja otsige linnukesi! Rakenduse saab alla laadida nii iOSi kui ka Androidi telefonidele.

Kõnele on maailmas ainus mobiilirakendus, mis tuvastab eestikeelset kõnet. Pärast katsetusi võib öelda, et äpiga saab teha Google’ist infootsinguid, kirjutada e-kirju, sõnumeid ja märkmeid ning anda telefonile käsklusi. Äpp tunneb ära isegi täpitähed. Üha enam tuleb turule seadmeid, mis reageerivad häälkäsklusele, nagu Amazoni Alexa, Google Home jms. Selleks, et see kõik Eestis toimiks, on oluline, et saaksime käsklusi edastada eesti keeles. Vabariigi aastapäeva eel on tore tõdeda, et nutikad eestlased on taolise äpi arendamisega eesti keele jätkusuutlikkusse panustanud. Super leid! Loodame, et tuleb versioon ka iOSi telefonidele.

Lipuaabitsast saab põgusa ülevaate Eesti lipu kasutamise korrast. Kas teadsid, et meil kõigil on õigus heisata lippu kasvõi iga päev, et isiklikku tähtsat sündmust tähistada? Lisaks teavitab äpp lipupäevadest, selgitab nende sisu ja õpetab lippu hooldama. Rakendusega tutvudes jäi näiteks silma, et sel aastal heisatakse esimest korda lipp ka 23. aprillil, veteranipäeval. Äpp aitab väga edukalt meelde tuletada eelseisvat pidupäeva. Saadaval nii iOSi kui ka Androidi telefonidele.

Eestimaa piltkaartide rakendus on lõbus viis Eestit avastada nii suurtele kui ka väikestele. Kaardil on piltidena välja toodud 189 suuremat kohanime, 207 loodusnime ja 170 huvitavat objekti. Navigeerida saab kahe kaardi vahel. Rakendus on saadaval hetkel ainult iOSi telefonidele.

Labl on üliasjalik eestikeelne haridusäpp lastele. Rakendus õpetab alates nelja-aastastele lastele mänguliselt eestikeelseid sõnu ja väljendeid. Äpis on kolm minimängu: „Tähetark“, „Sõnasepp” ja „Jutumees“, mis erinevad üksteisest keerukuse astmelt. Kindlasti tasub öelda, et Labl ei ole tavaline n-ö lapsevaigistaja, vaid õppevahend. Arendajate sõnul lisandub äppi jooksvalt uusi funktsioone ja võimalusi. Hetkel saab rakenduse alla laadida ainult iOSi platvormile.

Milliseid äppe sina kasutad?