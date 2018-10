800 tonni Eesti kõrvitsat on varsti 630 000 purgis

Kokku valmib 17 erinevat toodet neljale turule – Eestisse, Soome, Rootsi ja Lätti. Kui enamik Põltsamaa tehase toodangust süüakse ära Eestis, siis kõrvitsahoidised on erand – ligi 70 protsenti läheb ekspordiks.

“Rannapuhkuse nautlejatele oli tänavu unelmate suvi, aga kõrvitsakasvatajad olid pigem murelikud, kas ja kui palju saaki üldse tuleb,” rääkis Orkla Eesti toidu ja jookide valdkonna turundusdirektor Marek Viilol. “Põud ja palavus langetasid kõrvitsasaagi prognoosid madalale, aga õnneks aitas soe ja niiske sügise algus kõrvitsate kosumisele kaasa ja praegu on lootust, et saame vajaliku saagi põllult siiski kätte.”

Kõrvitsate töötlemine on ka tehases füüsilist jõudu nõudev käsitöö, mille tegemiseks on palgatud appi ligi 100 hooajatöötajat. Tehasesse jõudnud kõrvitsad pestakse, kooritakse suure noaga ja lõigatakse giljotiini all sektoriteks. Seejärel eraldatakse seemned ning masin lõikab kõrvitsasektorid sobivateks kuubikuteks või ribadeks, mis pannakse purkidesse ja saadetakse marinaadivillijasse. Pärast marinaadi lisamist ja kaanetamist läbivad purgid kaanekontrolli, kuumutatakse ning seejärel jahutatakse ja pannakse etiketid külge.