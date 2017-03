Kellele poleks tuttav kõnekäänd, et kui soovid sõbrast vabaneda, laena talle raha. See ei pruugi alati nii minna, kuid esitame sulle mõned stsenaariumid, mis võivad juhtuda ja millele tasuks enne sõbrale raha laenamist mõelda.

Tekitab sinus ebamugavust. Isegi, kui alguses tundus raha laenamine hea mõte, võivad sinus hiljem tekkida kahtlused, kas toimisid ikka õigesti. Kuna aga raha on laenatud sõbrale, siis sul pole erilist taganemisruumi. Suure tõenäosusega hakkab juba ainuüksi küsimus, kuidas tal läheb, sinus suurt ebamugavust tekitama. Veelgi keerulisem oleks temaga suhelda siis, kui peaksid ümber mõtlema ja oma raha ikkagi tagasi soovima.

Tekitab sõbras ebamugavust. Oletame, et sinus ei tekita sõbrale raha laenamine probleeme, kuid teise inimese eest sa otsustada ei saa. Võimalik, et mingi hetk hakkab ta muretsema, et mida sa temast mõtled, eriti siis, kui ta peaks maksega hilinema. Mõni sõber ei pruugi endale kohe aru anda, kuidas raha laenamine tema uhkust riivab. See võib temas tekitada ka muid negatiivseid emotsioone, millega ta ei saa võib-olla hakkama ning elab lõpuks sinu peal välja.

Sõprussuhe puruneb. Pärast sõbrale laenamist võib tema ostukäitumine sulle senisest rohkem silma hakata. Siis avastad end paratamatult mõttelt, et „Kuidas ta seda endale lubada saab?“ Või „Selle jaoks ma talle küll raha ei laenanud!“ Teisest küljest aga, kellele meeldiks, et sõber seisab kõrval ja loeb igat tema senti? Sõprussuhet võib pingestada ka tasumise hilinemine. Arupärimine või põhjendamine, miks laenu tagastamisega aega läheb, loob tihti ebameeldiva õhkkonna, kuna tekib omamoodi alluvussuhe. Kuid sõpruses peaksid mõlemad pooled ju olema võrdsed.

Sõber maksab laenu tagasi väga pika aja jooksul. Pangad küsivad intressi põhjusega. Üks asi on muidugi kasum, kuid lisaks kaotab raha ajas väärtust. Kuna sõbrale laenatakse raha usalduse alusel, siis tihti arvatakse, et täpse tähtaja või maksegraafiku kokku leppimine pole sobilik. See aga seab sinu kui laenuandja huvid ohtu. Sõber lähtub ennekõike oma vajadustest ega mõtle sellele, et laenatud summa võimaldab sulle iga aasta vähem hüvesid.

Reklaamib teistele sinu rahakoti suurust. Mõni sõber on kas liiga suure suuga, rumal või mõlemat. Selline inimene võib pärast raha saamist summa suurust ka teistele kuulutada. Lõpuks oled olukorras, kus teised teavad sinust liiga palju, hakkavad arvama sinust midagi, mida sa pole, või veel hullem, tulevad su käest laenu küsima.

Tekivad probleemid mõne teise lähedasega. Laenates raha ühele sõbrale võib mõni teine sõber solvuda, et miks sa talle ei laena. Pinged võivad tekkida ka sinu ja su armsama või mõne pereliikme vahel, kuna nad ei usalda su sõpra või leiavad, et laenatud raha tuleks paremini kasutada.

Küsib raha juurde. Siingi ei pruugi konflikt tulemata jääda. Olles sõbrana juba raha laenanud, siis mis see ära ei ole veel natuke juurde anda? Samas, milleks ta seda raha vajab? Mis sai esimesest laenust? Sa pead enda oleviku ja tuleviku peale ka mõtlema. Lisaks võib raha juurde küsimine olla märk sellest, et kuna sa olid juba nii vastutulelik, siis võib sind ära kasutada.

Sul endal võib seda raha vaja minna. Isegi, kui kõik sujub hästi ja sõbraga on suhted korras - mis saab siis, kui sul endal on vaja teha ootamatu väljaminek ja see sõber ei saa sulle raha kohe tagasi maksta? Niigi keeruline olukord muutub veelgi keerulisemaks sinu sõprussuhte tõttu. See on reaalne risk, millega pead raha laenamisel arvestama.

Sa jääd oma rahast ilma. Keegi meist ei tunne tegelikult oma sõpru läbi ja lõhki. Pärast raha laenamist võib selguda, et sõber ei oska või ei suuda oma rahaasju korraldada, mistõttu elab ta aina kasvava laenukoorma najal. Või siis osutub sõbraks peetud inimene hoopis petturiks, kellel polnud plaaniski sinu raha tagastada väites, et pole laenu saanudki. Nii või teisiti oled sina ilma nii rahast kui sõbrast.

