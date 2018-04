Aita valida tänavune Eesti parim toiduaine!

Eesti Parima Toiduaine konkursil toimub reedeni rahvahääletus, kus otsustatakse, milline toode 47 toiduaine seast pälvib rahva lemmiku tiitli.

"Rahva Lemmiku tiitel on toidutootjate silmis sama ihaldusväärne kui ekspertkomisjoni hinnangu põhjal antud tunnustus. Sest lõppude lõpuks on ikkagi tarbijad need, kes otsustavad, millised tooted on edukad ning püsivad poelettidel aastaid või isegi aastakümneid," ütles Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Oma lemmikule saavad siin hääle anda Facebooki kasutajad, kes näevad kohe ka tulemusi.

"See tähendab, et kõik Eesti toidu sõbrad saavad pidevalt jälgida oma lemmiktoodete käekäiku ning kutsuda oma sõpru neile hääli andma. Hääle andmiseks tuleb vaid avada oma lemmiktoote pilt ning märkida see meeldivaks, kusjuures hääletada on võimalik ka mitme toote poolt. Rahva Lemmiku hääletus läheb lukku 20. aprillil kell 12.00 ning siis kuulutame ka kohe välja tänavuse tiitlivõitja," sõnas Potisepp.