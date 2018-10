Algas pudrukuu! Eestlased söövad soovitatust poole vähem teraviljatooteid

10. oktoobril tähistatakse üle maailma rahvusvahelist pudrupäeva ja oktoober on pudrukuu. Erinevad uuringud kinnitavad, et pudrusöömine mõjub kasulikult seedimisele, toitainete omastamisele, kehakaalule ning leidub tõendeid, et pudrusõbrad võivad elada kauem neist, kes pudru peale viltu vaatavad.

Pudruprogrammi eesmärk on tõsta Eesti laste teadlikkust tervislikust teraviljatoidust, tutvustada õigeid toitumisvalikuid ja propageerida hommikupudru söömist. Programmi ajal saavad klassid koos õpetajaga katsetada koolides erinevaid pudruretsepte ja leiutada enda oma.

Pudrukuu programmiga saavad liituda kõik 1.-4 ja 5.-8 klasside õpilased, kelle õpetaja registreerib klassi lehel www.pudruprogramm.ee. Igale osalevale lapsele paneb Veski Mati ja Herkuless välja teravilju tutvustavad õppematerjalid koos retseptiraamatu, diplomite ja kingitustega.

Pudrukuu programmile on oma toetuse andnud Daniel Viinalass, Getter Jaani, Merle Liivak, Kristel Aaslaid, Merilin Taimre ehk Paljas Porgand, Kristina Lauri ja Eesti Jalgpallikoondis.

Võitjaklass selgub loosi tulemusena ja saab auhinnaks meeleoluka õhtu koos armastatud staaridega Solarise Vapianos 31.10.

Balti Veski AS pakub Veski Mati kaubamärgi all täna Eesti suurimat kuivainete tootevalikut ja on Baltimaade suurima teraviljakontserni Baltic Mill koosseisus. Herkulessi valikus on olnud enam kui 20 erinevat teraviljahelveste toodet juba üle 60 aasta.