Ämblikest merihobudeni | Vaata, milliseid elukaid hiinlased õlle kõrvale hammustavad

Räägitakse, et varsti sööme me kõik putukaid. Kas ka ämblikke? Foto: Sipa Asia / Scanpix

Seal, kust on pärit tuntud Tsingtao õlu, algas möödunud reedel rahvusvaheline Qinqdao õllefestival. Huvitav on aga see, mida Hiinas õlle kõrvale näksitakse.