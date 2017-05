Anu Saagim: Oh, see turg on vägev! Annab kosmopoliitse mõõdu välja!

Uuenenud Balti Jaama turgu uudistama tulnud Elu24 endine peatoimetaja ja peatne Õhtulehe loovjuht Anu Saagim on Balti Jaama turust vaimustuses.

„Oh, see turg on vägev!“ muljetab Saagim. „Kartsin hullemat, aga välja on kukkunud super-äge asi,“ kiidab Anu Saagim Maalehe veebilehele.

On ju kolmel tasapinnal (üks tasapind on keldrikorrusel) paiknevasse turukompleksi mahtunud püsimüügikohti umbes 170. Hoonesse saab paigaldada veel teisaldatavaid müügikohti umbes 60 ja välialal on lette üle 120.

„Ma loodan, et inimesed ei hakka seda kohta natuke nagu liiga ilusaks või liiga peeneks pidama,“ lisab Anu Saagim. Ta usub, et inimesed harjuvad kiiresti selle kohaga ära ja turg saab koduseks paljudele.

„Ma loodan, et inimesed hakkavad siin turul käima erinevatest kohtadest, et see ei oleks ainult Kalamaja ja Telliskivi inimestele, vaid et uuele Balti jaama turule tuleksid ka kesklinna inimesed, samuti Lasnamäe, Õismäe ja Mustamäe rahvas,“ innustab seltskonnatäht rahvast turule tulema.

Ta lisab, et siia turule võib tõesti heas mõttes ära eksida ja kaduda tundideks otsekui labürinti.

„See on selline ahvatlev labürint, kus iga nurgakese taga on pisike restoranike ja kohvik, mingisugune butiik ja moepoeke," selgitab Anu Saagim.

Saagim lisab: „Olen käinud turgudel Londonis, New Yorgis, Los Angeleses ja see – Balti jaama turg – annab täiesti kosmopoliitse mastaabi mõõtmed välja. Nii et braavo! Plaksutan ja aplaus minu poolt – suurepäraselt õnnestunud projekt!“

