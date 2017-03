Äpardused köögis: kuidas kõik võib valesti minna

On inimesi, kellel tuleb köögis kõik kerge vaevaga välja ja siis on meiesugused, kes küll püüavad ja proovivad, aga tulemus on ikkagi katastroof. Millisesse kategooriasse sina kuulud? Lehekülje Reddit kasutajad igatahes jagavad teisega oma köögikatastroofe. Kui ka sinuga on midagi sellist juhtunud, siis võid sellest pilte saata veeb@maaleht.ee!

Ei tea, kas pagar märkas ka, et midagi on kadunud? Sarnasus on rabav, eks? Väidetavalt hakkas sünnipäevalaps seda kooki nähes hirmust nutma. Mis juhtub kui toit ahju panna ja ise korraks pikali visata Ootused ja tulemus. Pitsa kui tuumaseen. Spagettide keetmine võib väga ohtlik olla. Selgub, et elektrikeedukann ikka ei sobi pliidile. Taksikoerast sai ootamatult õnnetusse sattunud lennuk. Kes ütles, et küpsiste tegemine lihtne on? Mis juhtub kui paluda sõbral koorida ainult pooled kartulid. Kõik potid ei ole ette nähtud kuumutamiseks. Keegi ei hoiatanud, et piparkoogivormid tuleb enne ahju panekut ära võtta. Hea abivahend juhuks, kui pirukat pole millegagi lahti lõigata. Loe lisaks värskes Maalehes ilmunud lugusid! Loe lisaks Liitu uudiskirjaga