Äsja avatud Balti jaama turul saab toidukraami odavamalt kui mujalt

Täna keskpäeval avas uksed uuenenud Balti jaama turg, kuhu rahvast jagus uudistama turu kõigile kolmele korrusele.

Eesti suurim turukompleks Balti jaamas üllatab kolme tasapinnaga, hõlmates üle 20 000 ruutmeetri pinda. Eskalaatoritega liueldes pääseb eri tasanditele ja soppidesse uudistama põnevat turukaupa ja maitsema kohvikutes hõrku roogi. Tänava tasapinnal ehk hoonete esimesel korrusel on suurimaks tõmbenumbriks 1000 ruutmeetrit liha- ja piimasaali, kus peamise osa lettidest on vallutanud ühistu Eesti Lihatööstuse lihaletid, mis on lookas erinevatest suitsuvorstidest ja -sinkidest.

„Olen selle turuga väga rahul – see on Baltikumi üks paremaid,“ rääkis Maalehe veebile Ühistu Eesti Lihatööstus esimees Urmas Laht. Laht selgitas, et Läti ja Leedu turgude mahud võivad küll pindalalt veidi suuremad olla, aga kvaliteedi poolest on Balti jaama turg parim.

„Väga uhke olen ka selle üle, et see turg on sadamale suhteliselt lähedal, nii et turistidele soodne koht ja me suudame viia niimoodi Eesti toitu ka maailma. Usun, et mõne aja pärast teatakse meie toodangut väga paljudes riikides,“ lisas Laht.

Eesti lihatööstuse kuldse põrsa kaubamärk uhkeldab enamusel nende toiduvalikul. Sardellid on müügis hinnaga hinnaga 3.60 eurot/kg, viinerid 4.90 eurot/kg.

Lihasaalis müüb ka firma A-Vorst OÜ oma tooteid, enamus neist Alavere Lihameistri kaubamärgi all.

„Meie tooted on Balti jaama turul müügis natuke odavamalt, kui mujal müüme, samas kõige olulisem on meie jaoks, et toode oleks kvaliteetne,“ teatas A- Vorsti müügijuht Linda Päi. Päi tõi esile, et kõigis A-vorsti toodetes on 100% liha.

“Me märgime pakendile, et on 95% liha, sest maitseained võtavad ka oma osa,“ selgitas Päi. Letis on müügis Alavere lihameistri maasuitsusink hinnaga 7.90 eurot/kg, Jõmmu sink maksab 7.60 kg, külasink 7.80 ja maasuitsu ribi 7.60 eurot/kg. Degusteerijad ja ostjad kiidavad eriti veiseliha pipraga, mis on valmistatud eranditult kodumaisest veiselihast.

Turu avamispeol piirasid külastajad kõige enam tänavatoidu ala, kus oma hõrgutistega olid kokkamas Tokumaru Sushi ja Ramen, samuti Ristikheina kohvik, Tänavagurmee jt. Turult ei puudu ka vrapikohvik ja Humalakoda, nii et igale maitsele leidub siit midagi.

Juurviljatänaval müüakse värsket kartulit hinnaga 1.60, porgand 1.80. Leedu kurk on müügis hinnaga 2.00 ja 2.50, Eesti kurgi kilohind on 3.90 eurot/kg. Maasikakilost küsitakse 4.50.

Saidafarm on ühte piimaletti koondanud mitme erineva piimatöötleja toodangu: nii müüakse Saidafarmi kohupiimade-juustude kõrval ka Põlva kodujuustu, Nõmmiku ja Kuusemäe talu toodangut. Samast letireast võib osta ka näiteks kitsepiima jogurtit ja Sinimäel toodetud ahjupiima.

Kolmanda korruse hõivab vanakraami- ja riideturg, müügiks pakutakse ka kodumaist disaini ja käsitööd.

Astri Grupp ostis Balti jaama turu kinnistu 2014. aastal, kogu kompleksi on planeerinud KOKO Arhitektid OÜ. Kinnistul asuvad ajaloolised Verneri laohoonete paekivist fassaadid on sälitatud, sulandades need uude õhulisse arhitektuuri. Hoonetel on haralistele postidele toetuv voltkatus ja teise korruse müügipindadelt avaneb vaade ka juur-ja köögiviljatänavale.