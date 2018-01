AUS KILUTEST | Milline kodumaine vürtsikilu on kõige õigema maitsega ja paremini puhastatav?

Vabariigi aastapäeval süüakse paljudes peredes vürtsikilu. Nüüd, kus juubelini on jäänud neli nädalat, otsustasime omavahel võrrelda poes pakutavaid vürtsikilusid, et varakult teada saada, kas ja millist kilu osta tasub.

Üheksa Maalehe ning Maakodu töötajat tulid kalapäeval üheksat erinevat vürtsikilu proovima. Mõtlesime, et kõige õigem on järele proovida sellised kilud, mis veel puhastamata. Käib ju rappiminegi rituaalina pidupäevase kilusöömise juurde ning on ju päris tore, kui lõpuks noaliigutus käppa saab. Üks vilunu võttis kalade puhastamise enda peale ning teised piirdusid soolaka kala ja musta leiva maitsmisega.

Kas üks kilu on hea ja teine halb? Vahest on kõik head, vürtsikilu ikkagi? Milline on kõige esinduslikuma välimusega kilu? Kas mõne kilu puhul inimeste hinnangud ühtivad?

9.koht. Briis Balti vürtsikilud. 22 punkti.

Puhastuskommentaar: Avamisel tuleb vedelikku üle ääre. Vedelikku on küll, aga kus on vürtsid? Tekim küsimus, kas on ikka päris asjadega maitsestatud. Kui vürtse pole, siis ei jäta kilu muljet. Enamik kalu on suured, aga on ka pisikesi. Kõhud on üsna paljudel puru.

A: 3 punkti.

B: Märgatavalt vähem soola kui paljudel, tundub lausa vesine, aga mitte halb. Leiva peale hea, viina peale ehk mitte. 4 punkti.

C: Tugev, soolane, hea. 4 punkti.

D: Veidi vesine. Maitse on mõru. 2 punkti.

E: Mitte kõige soolasem, aga ikka. 1 punkt.

F: Paras. 5 punkti.

G: Ei kõlba süüa. 0 punkti.

H: Kilu pole väga kvaliteetne. Lame ja igav maitsestamine. 2 punkti.

I: Imelik kõrvalmaitse. Vürtsidega tagasihoidlikum. 1 punkt.

8. koht. Krapesk Balti vürtsikilud. 26 punkti.

Puhastuskommentaar: Avamisel ajab üle ääre. Vürts on karbis ja kohe mõjutab maitset, kui neid palju on juures. Ühtlase paraja suurusega, aga suhteliselt pehmed.

A: 4 punkti.

B: Esimest korda tunda ka kala maitset. Õnneks kõrvalained ei domineeri. 4 punkti.

C: 3 punkti.

D: Need on vist kõige suuremad, täitsa hea. 4 punkti.

E: Vänge ja ülemaitsestatud. 1 punkt.

F: Suvaline. 3 punkti.

G: Väga hea. 5 punkti.

H: Kilu hea, kuid liiga soolane maitsestus. 3 punkti.

I: Välimus ei kutsu sööma, aga maitsel pole väga viga. 3 punkti.

7. koht. Viru Rand vürtsikilud. 27 punkti.

Puhastuskommentaar: Mida põhja poole, seda pudedam kala. Vürtse ja loorberit ka näha, see on hea.

A: Pehme ja hapu. 2 punkti.

B: Umbes sama nagu Briis, vaat et lahedamgi. 4+ punkti.

C: Päris hea. Paras vürts ja sool. 5 punkti.

D: Ei ole hea, liiga pude. 2 punkti.

E: Plödi, soolane. 1 punkt.

F: Sitke. 5 punkti.

G: Mingi võõras maitse on juures. 3 punkti.

H: Kilu päris okei. Tavaline maitsestamine. 3 punkti.

I: Inetult kahvatu välimus, lödi. Maitset on kõvasti. 2 punkti.

6. koht. Saare hõbe Balti vürtsikilud. 28 punkti.

Puhastuskommentaar: Lõhnab hästi, ilus välimus. Suuremaid on okei puhastada, väiksemad on pehmed ja lähevad puruks.

A: Hea vürtsikus ja soolasus. 5 punkti.

B: Soolane, vähese vürtsiga. Pipart on tunda. 3 punkti.

C: Liiga vürtsikas. Suht soolane. 2 punkti.

D: Ei-ei. Seda ma ei osta. Mis see on? 2 punkti.

E: Väga vänge ja ülesoolatud. Halb. 1 punkt.

F: Piparkoogine. 4 punkti.

G: Pisut liiga soolane. 4 punkti.

H: Kilu pole väga hea. Tuim. Ilmselt külmutatud kalast. Liiga eksootiline maitsestus. 2 punkti.

I: Ilus, võiks olla krõmpsum, aga on igati oma nime vääriline – vürtsikas kilu. 5 punkti.

5. koht. Kaluri Tallinna kilud. 29 punkti.

Puhastuskommentaar: Väiksemad pehmed, suured parajad. Ilus filee, pole räsitud. „Kui hästi makstaks, hakkaksin kilupuhastajaks,” sõnab puhastaja, kelle kalalõikus venis tunni aja pikkuseks.

A: 4 punkti.

B: Siin tuletab end sool liialt meelde. 3 punkti.

C: Liiga soolane, vürts okei. 3 punkti.

D: Sihuke rasvane. 4 punkti.

E: Õline millegipärast. Pole väga vänge. 2 punkti.

F: Kibe. 4 punkti.

G: Väga võõra maitsega. 2 punkti.

H: Hea kvaliteediga kilu, mõnusalt maitsekas ja tasakaalukas. 4 punkti.

I: 3 punkti.

4. koht. Läätse Kalatööstus Tallinna kilud. 30 punkti.

Puhastuskommentaar: Suht väikesed, samas pole pehmed. Hea hunnik vürtsi ning filee näeb ilus välja.

A: 3 punkti.

B: Võitleb Saare Hõbedaga parima tiitli eest. 4 punkti.

C: Suht soolane aga päris hea. 4 punkti.

D: Väikesed ja väga soolased. 2 punkti.

E: Kala ei lagune ära. Suht okei. 5 punkti.

F: Soolane. 4 punkti.

G: Võõras maitse küljes. 3 punkti.

H: Kilu on tuim. Liiga soolane. 2 punkti.

I: 3 punkti.

