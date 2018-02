AUS LEHMAKOMMITEST | Millise riigi piimakommid maitsevad kõige paremini?

Kõik lehmakommid olid kenasti kahe paberi sees. Kõige praktilisem on selline pakendamine ilmselt suvekuumaga.

Maaleht võttis seekordsel ausal toidutestil ette Eesti ja Läti poodides leiduvad lehmakommid. Millise kommi maitse meeldib mekkijatele kõige rohkem?

Tõese tulemuse saavutamiseks palusime komme sööma kümme inimest. Oma valgele toidulauale võtsime kõik lehmakommid, mis õnnestus Eesti toidupoodidest ning lisaks nendele kolm peamist kommisorti, mida müüakse Lätis.

Läti lehmakommide mitmekesisus pimestab silmad – Skrīveru Gotiņa erinevate maitsete valikus on kirss, jõhvikas, pähklid ja päevalilleseemned. Saldus Gotiņa pakub oma piimakomme ka aniisi, rummi, mee, siguri, linaseemnete, riivleiva, kanepiseemnete, õlle ja mitme teise maitsega.

See maitseküllus jäägu igaühe enda avastada. Meie valisime testimiseks vaid harilikud lehmakommid, mis esindasid Eestit, Lätit, Poolat, Ukrainat ja anonüümset euroliitu.

Kuigi ühtegi kommi ei peetud kuigi halvaks, siis lahknesid inimeste arvamused sel teemal, kas üks õige lehmakomm peaks olema seest vedel või krõbisema. Vastavalt sellele valis iga degusteerija oma lemmiku.

8. koht. Ukraina Roshen Korivka. 27 punkti.

Foto: Argo Ingver

A: Kristalne, vaniljemaitse, ei veni. 3 punkti.

B: Kõige heledam värv, koorene maitse, kristalliline koostis. Seda ei suuda küll üle 1-2 kommi süüa. Rõlge. 2 punkti.

D: Nõrk maitseke, aga ei peleta ka. 3 punkti.

E: Tahaks suus ühtlasemat massi, krabiseb suus. Kõige heledam värvilt, väheütlev. 2 punkti.

G lemmik: Tihe, sisu tahke, välimuselt kõige heledam. Keskmiselt magus. 5 punkti.

H: Kõva, maitset eriti polegi. 2 punkti.

I: Vale värv, liiga hele. Keskelt vedel. Hea, peale vaadates mõtlesin, et pole hea. 4 punkti.

J: Värv kole, maitse halb. 0 punkti.

K: 3 punkti.

L: Neutraalne. 3 punkti.

7. koht. Läti Skrīveru Pārtikas Kombināts Gotiņa. 28 punkti.

Foto: Argo Ingver

A: Kristalliseerunud ja rohkem „kõrbenud“. 3 punkti.

B: Eelnevatest tumedam värv, keskelt pehme. Kristallidega, sulab suus. 5 punkti.

D: Mõnusalt laguneb ja sulab suus. Tagasihoidlik maitsetugevus. 4 punkti.

E: Suhkrune liiast, sulab liiga ruttu suus. Seda ei ostaks, kuna suhkru maitse on peamine. 2 punkti.

G: Purune. 2 punkti.

H: Läheb kergelt laiali, pole eriti tugev maitse. 2 punkti.

I: Hea. Krõbiseb hamba all. 4 punkti.

J: Liiga tükiline tekstuur. Kõrbemekk oleks justkui juures. 1 punkt.

K: Maitse hea, aga mitte kuigi kreemine. 3 punkti.

L: Natuke liiga tugeva maitsega. 2 punkti.

6. koht. Eesti AS Cautes Lehmakomm. 31 punkti.

Foto: Argo Ingver

A: Kristalne, pude. 3 punkti.

B: Teistest tugevam lõhn, omapärane maitse. 4 punkti.

D: Kergelt üllatav kõrvalmaitse teistega võrreldes, justkui midagi kangemat. 2 punkti.

E lemmik: Muidu hea ja ootuspärane lehmakomm, aga võiks sutsu vähem magus olla, kuid ainult sutsu. Igati OK muidu. 5 punkti.

G: Purune, pehme konsistentsiga. 3 punkti.

H: Läheb kergelt laiali ,väga magus, tugev maitse. 5 punkti.

I: Pole hea. Miski võõras maitse. Ilmselt Poola või Leedu toode. 3 punkti.

J: Tuttava maitsega. See on vist Eesti oma. Liiga magus, kondenspiima maitse. 2 punkti.

K: Maitse ei lähe üldse peale. 1 punkt.

L: Traditsioonilise maitsega, nats liiga magus. 3 punkti.

5. koht. Eesti AS Maris Gilden Piimakompvekid "Mu-Muu". 33 punkti.

Foto: Argo Ingver

A lemmik: Klassikaline vana kooli maitse. 5 punkti.

B: Tekitab suhkrusõltuvust! 4 punkti.

D: Kõvemapoolne. Kondenspiima mekki lõpus. Pole viga! 4 punkti.

E: Harjumuspärane maitse ja pehmus. 4 punkti.

G: Purusem kest, suhteliselt magusam. 3 punkti.

H: Pehme. 4 punkti.

I: Päris hea. Jääb kergelt hammast külge, aga ei häiri. 3 punkti.

J lemmik: Pähkline, mitte liialt magus. 4 punkti.

K: Mitte väga kreemine. 2 punkti.

L: Puhas suhkur – liiga teraline. Muidu hea. 3 punkti.

4. koht. Poola Krowki Mleczne. 36 punkti.

Foto: Argo Ingver

A: Vedelam sisu, tumedam. Ikka hea. 5 punkti.

B: Väga hea maitsega, kahju et pole seest vedel. 4 punkti.

D: Pigem ei tahaks seda kõrvalmaitset tunda. 2 punkti.

E: Eristub tavalisest lehmakommist vähe tugevama aroomi poolest, mis püsib ka suus kauem. 4 punkti.

G: Tiheda konsistentsiga, ebatraditsioonilise maitsega. 4 punkti.

H: Tugevam, vähem maitset. 3 punkti.

I: Parem kui „Mu-muu“. 4 punkti.

J: Karamelline, magus. 2 punkti.

K: 3 punkti.

L lemmik: Meeldis vedel sisu ja karamelline maitse. 5 punkti.

