AUS SÜLDITEST | Selgitame 15 sealihasüldi seast välja kõige maitsvama

Poodide lihaletid on erinevatest sültidest lookas, nii et on päris raske õiget kallerdist välja valida. Otsustasime lugejate eest natuke tööd ära teha, et kamarafänn saaks korvi tõsta kamaraga lihatarretise ning kamarapõlgur leiaks taldrikult ainult tailiha.

Sel nädalal kirjutab Maaleht pikalt ja laialt süldist. Anname süldi ajaloost, retseptidest, kultuuriloolisest tähendusest ja isegi süldimuusikast tervikliku ülevaate.

Süldijuttude juurde sobib täiuslikult ka sültide maitsmine. Tahame abiks olla - poesültide seast on valikut puhtalt väljanägemise järgi keeruline teha, sest riiulitel on sültide valik nii lai ning lisaks sealihasültidele pakutakse ka hulka linnulihast sülte.

Meie valisime välja 15 sealihasülti ning palusime neid maitsma ning arvustama neli eri vanusest ning eri soost inimest, kes igapäevaselt söömisega tegelevad. Palusime neil sülte igakülgselt arvustada, kümnepallisüsteemis sültidele hinne anda ning valida välja lemmik.

Leidsime, et süldi osas lähevad inimeste arvamused kaheks. Üks osa soovib tummist, kamara ja rasvaga sülti ning teise osa jaoks on kamar ebameeldiv. Tummisema süldi nautijat esindab hindaja A, kes ühe sellise süldi ka oma lemmikuks valis. Ülejäänud kolm vastajat olid kamara suhtes vähem või rohkem skeptilised.

15. koht. Nõo Eesti 100 sealihasült, 14 punkti.

A: Rohkelt kallerdist, sees kurgitükid, liha üle keenud, mage. Kurk jäägu mujale, mitte süldi sisse. 4 punkti.

B: Rasvavaba ja peaaegu lihavaba, see-eest sisaldab hapukurki. Tooteuuendus missugune! 3 punkti.

C: Hapukurgid sees teevad hapukurgi lõhna. Kurk ei sobi, maitse on jube. Liha-kallerdise suhe halb ning liha, mis kõik põhja on vajunud, on üsna hakklihane. 2 punkti.

D: Kurk teeb maitse pigem kehvemaks. Paistab, et ükski katse, mis tehased süldi maitse uuendamiseks teevad, ei õnnestu. 5 punkti.

14. koht. Saaremaa kodune sült, 15 punkti.

A: Hakklihamaitseline ja hakklihast tehtud. See ei ole sült, vähemalt ei tundu süldina. 3 punkti.

B: Rasva pole, kuid sült näeb välja nagu hakkliha tarrendis. 5 punkti.

C: Lõhnatu, liha on väga kuiv ja meenutab hakkliha. Halb maitse, liha palju. 3 punkti.

D: Hakkliha teeb asja "süldilaadseks", mitte süldiks. Maitse ka teistest erinev. Kas just halb, aga hea ei saaks ka öelda. 4 punkti.

13. koht. Rannarootsi Maarahva sült, 16 punkti.

A: Üks rasvasemaid, meeldib, et ei ole ühtlane mass. On enamikest tükilisem, mis pole ka halb. 7 punkti.

B: Paks rasvakiht, sees kamaratükid, maitse soolane, värvus eemaletõukav. 4 punkti.

C: Väga halb, jube lõhn. Kõige rasvasem. Kõvad tükid on halvad. 2 punkti.

D: Tummiseim oma kamaraga. Tahaks olla nii kõva mees, kes seda sööb, aga linnaelu on muutnud pirtsakaks. Palju liha ja muidu hea, aga kamaratükkidega on tegemist. 3 punkti.

12. koht. Selveri pidulaua lihasült, 19 punkti.

A: Kallerdist parajalt, kuid sisu liig pudrune ja liig pehme, ei ole närida miskit. Mage on ka. 4 punkti.

B: Rasvavaba, kuid liha paistab kallerdise seest imelike tükkidena, nagu "pusadena". 6 punkti.

C: Maitsetu, hea liha-kallerdise suhe. Liha meenutab hakkliha. Lõhn hea. 5 punkti.

D: Maitselt mage ning tuleb mingi peen kõrvalmaitse, mida ei oska tuvastada. 4 punkti.

11. koht. Oskar sealihasült, 19 punkti.

A: Parajalt matsestatud ja kallerdist ka. Üle keskmise hää. 7 punkti.

B: Rasvakiht väga õhuke, kuid maitse on väga rasvane ja soolane. 2 punkti.

C: Hapukas maitse ja üsna lõhnatu. Liha-kallerdise suhe okei. 4 punkti.

D: Erinevalt teistest sültidest, on see isend väga hapukas. Omajagu veider, aga ootamatu innovatsioon, mis on peaaegu õnnestunud, sest maitsepuudust ei saa kurta. 6 punkti.