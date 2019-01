AUS VEETEST | Millisest mineraalveest saab vähese rahaga kõige rohkem väge?

"Näiteks palavate ilmade ja higistamise korral sobib vee ja mineraalainete varude taastamiseks nõrgalt soolakas vesi. Lisaks võib mineraalvesi ära kuluda saunas higistamisel, kõhulahtisuse või oksendamise korral, kuid sellisel juhul tuleks valida gaseerimata mineraalvesi või lasta gaasilisel joogil enne klaasis seista," ütleb Salupuu. "Samas arvestades, et väga paljud väheaktiivsed inimesed tarbivad soola niigi liigsetes kogustes, siis võiks eelistada väiksema naatriumisisaldusega vett."

Mida loetakse looduslikuks mineraalveeks?

S otsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Ramon Nahkur



Looduslikule mineraalveele on terves Euroopa Liidus kehtestatud ühtsed nõuded. Miinimumnõuet mineraalvee kuivainete sisaldusele kehtestatud pole, sest üksnes kuivainete sisaldusest ei sõltu, kas vesi tunnustatakse mineraalveeks või mitte.



Kui veel on koostisomadused, mille alusel see on tunnistatud vee päritolu liikmesriigis looduslikuks mineraalveeks ning kui veevõtukohas ja pärast villimist on loodusliku mineraalvee kuivainete sisaldus vähemalt 1000 mg/kg või vaba süsihappegaasi sisaldus vähemalt 250 mg/kg, siis ei ole vaja nõuda loodusliku mineraalvee omaduste hindamiseks farmakoloogilisi, füsioloogilisi ja kliinilisi analüüse. Seetõttu võib turul leida väga suurel hulgas looduslikku mineraalvett, mille kuivainete sisaldus on alla 1000mg/kg kohta.



Oluline on, et vees oleksid omased mineraalained, mis erinevad nö tavalisest veest ning veele iseloomulikke omadusi ei oleks töötlemisega mõjutatud. Kõik vees leiduvad mineraalid loetakse üldmineralisatsiooni hulka. Oluline on, et vees oleksid omased mineraalained, mis erinevad nö tavalisest veest ning veele iseloomulikke omadusi ei oleks töötlemisega mõjutatud. Kõik vees leiduvad mineraalid loetakse üldmineralisatsiooni hulka.

Kas mineraalveest on võimalik ka üledoos saada?

"Keskmiselt vajab inimene naatriumi 600 mg, see on täpselt nii palju, kui sisaldub 1,5 grammis soolas. Rohke higistamise, oksendamise või kõhulahtisuse korral võib naatriumi vajadus olla suurem. Maksimaalselt võiks täiskasvanud inimene naatriumi kõigist allikatest päevas kokku saada 2400 mg (6 g soola). Selleks, et öelda, kas näiteks liitri Donati [sisaldab liitri kohta 1700 mg naatriumi - toim] vee ärajoomisest võib naatriumit liigses koguses saada, oleks vaja analüüsida konkreetse inimese päevamenüüd ja naatriumivajadust," selgitab Salupuu.

"Peale naatriumi ei ole teisi mineraalaineid võimalik toiduga saada ohtlikes kogustes. Mineraalainetega rikastatud toidud või toidulisandid võivad liigsetes kogustes takistada teiste mineraalainete omastamist, mistõttu on tasakaal oluline ka sellest aspektist."

Ühele vänge, teisele vinge

Järgnevast tabelist näed väikest indikaatorit vete maitsete kohta. Mekkimist alustasime leebematest kangemate suunas. Hinnangute puhul tasub arvestada, et kui kahele maitsjale soolakamad veed ei meeldi, siis kolmas just seda otsibki.

Millist vett aga eestlane kõige rohkem joob?

"Esikohta jagavad omavahel Värska ja Borjomi mineraalveed ning seda aastaringselt, hooaegadest sõltumata," ütleb Maxima kommertsdirektor Kristina Mustonen. "Mineraalvee tarbimine on ajas kasvanud, sest üleüldiselt on tervislik ja teadlik toitumine viimastel aastatel üha enam tarbijate tähelepanu all ning näeme seda nii suhtluses oma klientidega kui ka nende ostuharjumustest."

Rimi 2018. aasta edetabelit troonib boržomm, millele järgnevad Värska, leedu Vytautas ja prantsuse Evian.

Coopi kauplustes oli eelmise aasta tipus aga Värska ning gruuslane jäi teisele kohale.