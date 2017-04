Coca-Cola polegi kõige suhkrurikkam karastusjook

Inimesed peavad sageli kõige magusamaks karastusjoogiks Coca-Colat, millest on saanud justkui suhkru võrdkuju. Kas see on ka tegelikult nii?

Valitsus plaanib maksustada magusainega või lisatud suhkruga joogid, kus on suhkrut rohkem kui 5 grammi 100 milliliitri kohta. Tiir poes näitas, et enamuse limonaadide suhkrusisaldus on 7-10 protsenti.

„Enamusel meie karastusjookides on suhkrusisaldus 10 grammi juures, maitsevetes on suhkrusisaldus 5-6 grammi,“ selgitas A. Le Coqi turundusjuht Katrin Vernik. „Oleme viimase nelja aasta jooksul erinevates karastustusjookides suhkrusisaldust vähendanud juba ligi 20% ning teeme seda edasi.“

A. Le Coqi kõige suhkrurikkam karastusjook on RC Cola – 10,9 grammi 100 ml kohta.

„Saku Õlletehas on oma tootevalikut kujundanud selliselt, et magusate jookide osa on väike,“ ütles Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. Saku karastusjookide seas on palju erinevaid sorte maitsevett, mis on vähe magus. Oma olemuselt on kõige magusamad joogid limonaadid, neid on Saku tootevalikus vaid kaks sorti. Härmsi sõnul on nad selleks suveperioodiks toonud turule pirnimaitselise gaasiga maitsevee Vichy Fresh Bubbles Pear, mis sisaldab pirnimahla ning on oluliselt vähem magus kui varasem sarnane õunamaitseline toode.

„Coca-Cola Balti Jookide tootevaliku kõige suurema suhkrusisaldusega toode on Coca-Cola Original Taste,“ tunnistas ettevõtte avalike suhete juht Nele Normak. See sisaldab 10,6 g suhkrut 100 ml kohta. Seega on RC Cola 0,3 grammi võrra ehk tsipa magusam.

Coca-Cola Original Taste tähistab sel aastal oma 131 aastat sünnipäeva ja selle retsept püsib muutmata kujul edaspidigi, kinnitas ettevõtte esindaja. Kuid tootevalikus on ka suhkru- ja kalorivaba Coca-Cola Zero Sugars Zero Calories.

Normak selgitas, et üks 250 ml portsjon Coca-Colat sisaldab 27 g suhkrut. Kõigil Coca-Cola tootepakenditel on võrdluskogus etiketi esipaneelil näha, millelt tarbija saab teada kui palju kaloreid ja suhkruid jook sisaldab. Üks portsjon sisaldab ligi 29% täiskasvanu päevasest suhkrukogusest. Arvestus põhineb 2000 kcal võrdlusel, mis omakorda moodustab 5% koguenergiast.

„Eesti tarbija eelistab suhkruga tooteid vähese või null-suhkrusisaldusega toodetele,“ tõdes Normak. Müüginumbrid näitavaid, et tarbija valib madala kalorsusega tooteid 10 protsendil juhtudest.

Coca-Cola Company on alates 1960-ndatest aastatest teadlikult tegelenud tooteinnovatsiooniga, et pakkuda oma tarbijatele ka järjest suuremat valikut vähese kalorisisalduse ja suhkruvabasid tooteid. Eestis tuntumatest on Coca-Cola Zero olnud turul aastast 2004 ja 30-protsendi võrra stevia abil vähendatud suhkrusisaldusega jäätee Nestea alates 2012. aastast. Tootearendus suhkrusisalduse järjepidevaks vähendamiseks jätkub ka täna. Mõõdukas koguses suhkru tarbimine on normaalne, kuid suhkruga liialdamine ei tee kellelegi head.

„Läbi maksude tulevast hinnatõusust oluliselt toimivam on tarbijate toitumisalane harimine, et inimesed mõistaksid erinevate toitude kaloraaži ja tarbitavaid koguseid,“ märkis Normak. „Esimese karastusjoogitootjana maailmas otsustasime 2009. aastal vabatahtliku initsiatiivina lisada kõikide oma toodete etikettidele tarbijale olulise toitumisalase informatsiooni, mis muuhulgas näitab suhkrute ja kalorite sisalduse nii 100 milliliitri kohta kui ka portsjonis ja seda toodete esipaneelil. Koostöös Eesti Toiduliiduga algatasime antud tarbijasõbraliku lähenemise Eestis aastal 2011, mida täna ka paljud teised ettevõtted järgivad. „

Administratiivmeetmetega on inimeste toitumist kusagilt kaugelt muuta väga raske. Sotsiaalministeerium isegi on oma blogis möönnud, et kõige efektiivsem meede on hoopis sekkumine esmatasandi tervishoius läbi perearstide ja dietoloogide koostöö.