Coca-Cola valmistab ka kohvi, teed ja taimepiimasid

Kuna viimase aja trendiks on suhkrukoguse vähendamine, siis on ka CCC järginud sama trendi. Siin on aga murekohaks see, et inimestel on meeles suhkruga toodete maitse ja kui müügile tuleb vähemmagus variant, siis ei pruugita seda omaks võtta. „Uute toodete puhul pole inimesel suus maitset sellest, kui magusad need peaks olema ja see tähendab, et saame välja töötada vähem magusaid tooteid,” selgitas ettevõtte brändide kommunikatsioonidirektor Milica Stefanovic.

Coca-Cola Company tooted Foto: Aris Oikonomou

Lisaks suhkru vähendamisele on trendiks joogid, kus on rohkem kasulikke aineid, nii on välja töötatud piimavalguga Fanta, kiudainetega Coca-Cola, kookosvesi Zico ja AdeZ taimepiimajoogid soja-, kaera-, mandli- ja kaerapiimast. Millal need Eesti tarbijateni jõuavad, näitab aeg.