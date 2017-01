Pärast seda, kui aiandushuviliste hulgas hakkas levima video plastikotsikuga kinnastest, läks lahti toote massiline tellimine.

Erilistel aiakinnastel on tugevdatud sõrmeotsad, mis meenutavad küüniseid ning millega peaks olema mugav teha pehmes peenras taimedele auke, kühveldada mulda või kraapida lehti kokku.





Amazoni ostukeskkonnas maksavad kindad paarkümmend eurot, kuid AliExpressist saab neid tüki või paarikaupa kümme korda odavamalt. Kuna sealne keskkond näitab viimaste tellimuste ajalugu riigiti, siis võib näha, et kõige usinamalt on neid ostetud just Eestisse. Üksikud kindad on läinud ka tšehhidele.

Hea lugeja, kui sul on “mutikinnastega” kogemusi, anna kommentaariumis teada, kuidas nendega töötamine õnnestunud on ning kaua kindad vastu pidasid.