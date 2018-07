Eesti esimene tassisupp valmib kahe minutiga

Kolm aastat nuputamist, kuidas valmistada E-ainetevaba kiirsuppi ja nüüdseks ongi kaua tehtud kaunike valmis.

Kolm aastat tagasi hakkas Indrek Palu valmistama Viljandis Mulgi krõpsude nime all köögiviljakrõpse. Need musta värvi taassuletavas pakis porgandi-, kaalika- ja muud krõpsud on paljudele tuntud ja ka ketipoodides müügil.

Juba üsna kohe selgus, et tootmisprotsessi käigus tekib päris palju krõpsupuru, mida ei kõlba pakkidesse panna. Sealt arenes mehel mõte maitserikast kraami kiirsuppide valmistamiseks kasutada. Muude tegemiste kõrvalt uute suppide arendamine võttis aga oodatust rohkem aega.

„Kolm aastat timmisin maitset,” tunnistas Indrek Palu. „Ise mõtlesin köögiviljakrõpsud välja ja ise tegin ka supi.” Tema teada on see esimene Eestis valmistatud tassisupp, mille valmistamiseks tuleb paki sisule lisada vaid kuuma vett ja mõni minut tõmmata lasta. Teine võimalus on kasutada seda dipikastme valmistamiseks, segades paki sisu hapukoorega.