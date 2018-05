Eesti jäätisevabrikud võtsid jäätistest välja osa suhkrust

Kuumad, jäätise söömiseks sobilikud ilmad on käes. Neil, kes ei taha jäist maiust süües liiga palju suhkrut saada, on nüüd võimalus valida kahe vähendatud suhkrusisaldusega toote vahel.

Äsja jõudis poelettidele Premia 47% vähema suhkruga jäätis pooleliitrises topsis. „Tegu on klassikalise koorejäätisega, mille retseptis on enamik tavalisest valgest suhkrust asendatud stevial põhineva magusainega,” selgitas Premia turundusspetsialist Triinu Talviste. Kui Premia tavalises vanilli-koorejäätises on 100 grammi kohta 20 grammi suhkrut, siis selles jäätises on 100 grammis jäätises 10,5 grammi suhkrut.

Suhkruvähendusega jäätise retsepti arendas Premia välja koostöös Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse (TFTAK) teadlastega. „Selle tulemusel maitseb see täpselt sama hästi kui tavaline vanillijäätis,” kinnitas Talviste.

Ka Eesti teine suur jäätisetööstus, Balbiino, on toonud turule väiksema suhkrusisaldusega jäätise. Tegu on šokolaadi-pulgajäätisega, milles on suhkrusisaldust vähendatud 30%.

Foto: Premia

President Kersti Kaljulaid väisas Premia jäätisevabrikut ning maitses uut maiust. Muljeid jagas ta oma Facebooki lehel: „Kuid olemasolevate koorejäätiste tootmise kõrval mõeldakse seal pidevalt ka sellele, kuidas teha paremat, tervislikumat ja väiksema suhkrusisaldusega jäätist, kuid seejuures hoida alles see meile nii omane maitse. Maitses igaljuhul hästi.”