Eesti Parim Toiduaine 2017 on selgunud

Täna toimunud Eesti toiduainetööstuse XI aastakonverentsil andis Vabariigi President pr Kersti Kaljulaid üle kuldmärgi Eesti Parima Toiduaine 2017 konkursi võidutootele, milleks on Saaremaa Piimatööstuse Old Saare juust.

Konkurssi korraldanud Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul pakub üle kaheksa kuu küpsenud Gouda-tüüpi Old Saare juust väärikat konkuretsi populaarsetele välismaistele Itaalia tüüpi ja hallitusjuustudele. „Tegu on maitsva lisandiga puuviljavaagnale ning ideaalse suupistega veini kõrvale. Hindamiskomisjoni liikmed tõstsid esile Old Saare juustu harukordselt viimistletud maitsepaletti ning mugavat uuenduslikku pakendit ning toode pälvis kiiduavaldusi nii piimatoodete kategoorias kui ka kuldmärkide hindamisel,“ kinnitas Potisepp.

Lisaks peavõidu teeninud Saaremaa Piimatööstuse Old Saare juustule pälvisid oma kategooria kuldmärgi ka Farmi, Põltsamaa Felix ja Liviko.

Kuldmärk Eesti Parim Toit Tervisele 2017 omistati sel aastal Farmi Skyrile. Võõrapärase nimega Skyr on Skandinaavia päritolu hapendatud piimatoode, mille tervislikkus seisneb ennekõike selle kõrges valgusisalduses ja rasvavabas konsistentsis. Lisaks ei ole tootele lisatud sünteetilisi suhkruasendajaid.

„Nagu tavaks saanud, valib Parim Toit Tervisele tiitli võitja vaid toitumisteadlastest ja arstidest koosnev ekspertidekogu. Skyri tõi esikohale väga hea koostis ja see, et ühelgi komisjoni liikmel ei olnud toote tervislikkuse osas märkusi,“ sõnas konkursi hindamiskomisjoni esimees, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer.

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2017 tiitli vääriliseks tunnistatud Põltsamaa Köögiviljamahl on sobiv toode neile, kes armastavad tomatimahla, kuid soovivad sellest saada rikkalikumat maitseelamust. Põltsamaa köögiviljamahl koosneb tomatimahlast, millele lisab maitsekust porgandi- ja paprikapüree, basiilik, Cayenne’i pipar, till ja küüslauk.

Tiitli Eesti Parim Alkohoolne Jook 2017 pälvis Liviko Vana Tallinn Yoghurt Cream, mille valmistamisel on kasutatud ehtsat jogurtit. Rummi ja jogurti üllatav kooslus on pehme tekstuuriga, värske ja kerge ning joogi maitsele annavad värvi ka tsitruselised ja vanilje.

Potisepa sõnul on tal väga hea meel, et Eesti toidukultuuri areng ja meie toidusektori hea käekäik saanud väga paljude eestimaalaste jaoks südameasjaks. „Asjaolu, et Eesti Parima Toiduaine konkursi võitjale andis täna tiitli üle Vabariigi President, on kahtlemata suur tunnustus mitte ainult tiitli võitnud Saaremaa Piimatööstusele, aga tervele Eesti toidutööstusele,“ sõnas Potisepp.

23. korda toimunud Eesti Parima Toiduaine konkursil osales ühtekokku 156 toodet 68 erinevalt toidutööstuselt üle Eesti.

Eesti Parim Toiduaine 2017 võitjad:

Kuldmärgid

Eesti Parim Toiduaine 2017 - Old Saare juust – Saaremaa Piimatööstus AS

Eesti Parim Toit Tervisele 2017 – Farmi Skyr – Farmi Piimatööstus AS

Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2017 - Põltsamaa Köögiviljamahl – Põltsamaa Felix AS

Eesti Parim Alkohoolne Jook 2017 - Vana Tallinn Yoghurt Cream – Liviko AS

Hõbemärgid

Eesti Parim Kalatoode 2017 – Briis puhastatud praetud kilud Kimchi kastmes – DGM Shipping AS

Eesti Parim Köögiviljatoode 2017 – Muhedik maasika-mustika-mustsõstra-banaani smuuti – Balsnack International Holding AS

Eesti Parim Toit Lastele 2017 – PÕNN Ökoloogiline maasikasmuuti - Salvest AS

Eesti Parim Kaste 2017 – Alma Vene DIP! küüslaugu, murulaugu ja sibulaga – Valio Eesti AS

Eesti Parim Kondiitritoode 2017 – Tuljak tume šokolaad täidisega – Kalev AS

Eesti Parim Lihatoode 2017 – Eelküpsetatud pardikoivad hapukapsaga – Rannarootsi Lihatööstus AS

Eesti Parim Magustoit 2017 – Creme brulée – Mattias Cafe OÜ

Eesti Parim Pagaritoode 2017 – Pagari röst täistera – Eesti Pagar AS

Eesti Parim Piimatoode 2017 - Old Saare juust – Saaremaa Piimatööstus AS

Eesti Parim Valmistoit 2017 – Joel Ostrat Suitsuliha vormikas – Mattias Cafe OÜ

Väikeettevõtete võidumärgid

Parim toode Lõuna-Eesti väikeettevõttelt – Kasesiirup – Kasekunst OÜ

Parim Toode Virumaa väikeettevõttelt – Handsa – Moe OÜ

Parim Toode Lääne-Eesti väikeettevõttelt – Farmare forellifilee Saaremaa soolavõiga – Kalakasvatajate Ühistu Ecofarm

Parim Toode Põhja-Eesti väikeettevõttelt – Kooritud must küüslauk – Must Küüslauk OÜ