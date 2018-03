Eesti parima toiduaine tiitli pälvinud juust müüdi nelja päevaga läbi

2017. aasta aprillis Eesti Parima Toiduaine tiitli rinda saanud Old Saare Juust kadus Eesti poelettidelt päevadega – Saaremaa Piimatööstus polnud sedavõrd suureks nõudluseks lihtsalt valmis. Uus partii kauaküpsenud juustu valmis mõne kuu möödudes ja täisvõimsusel müük taastus aasta lõpuks.

Saaremaa Piimatööstuse juhi Ülo Kivise sõnul oli ettevõte 2016. aasta teisel poolel suurendanud Old Saare juustu laovaru, kuid pärast tiitlivõitu hakkas see varu kahanema sellise kiirusega, et juba neli päeva pärast konkursitulemuste väljakuulutamist tuli juustu müük ajutiselt peatada.

„Maikuus toodet müügil ei olnudki ja alates juunist hakkasime väikeste kogustena juustu taas poelettidele tooma. Meeletu piiramine ja sättimine kestis sügiseni ning julgesime esimese suure kampaania teha alles siis, kui uus partii oli küpseks saanud – jõulunädalal,“ rääkis Kivine.

Tema sõnul on toidutootjal ikka hea meel, kui tema tööd märgatakse ja tunnustatakse, kuid selline menu tuli Saaremaa Piimatööstusele üllatusena.

„Lootsime küll, et ehk meie erilist juustu tunnustatakse, kuid seda, et Old Saare juust saab Eesti Parima Piimatoote, Meedia lemmiku, Loomeinimeste lemmiku ja Kaupmeeste lemmiku tiitli ning pälvib konkursi peavõidu – seda me ei oodanud. Ja konkursi korraldajate sõnul oli selline üksmeel žüriides ka esmakordne,“ nentis Saaremaa Piimatööstuse juht.

Toiduliit on Eesti parima toiduaine konkurssi korraldanud juba 23 aastat ning tiitlivõitjate kinnitusel kasvatab tunnustus nii tarbijate kui ka kaubanduskettide huvi võidutoodete vastu.

2017. aasta konkursil pälvis parima Põhja-Eesti piirkonna väikeettevõtte toote must küüslauk, mille tootja Must Küüslauk OÜ juhi Margus Sarmeti sõnul on Eesti Parim Toiduaine konkurss väga kasulik just väiketootjatele, kes vajavad edukaks toimimiseks suuremat tuntust.

„Lisaks konkursile järgnenud meediatähelepanule saime võimaluse osaleda Toiduliidu väljapanekus Tallinn Food Festil – see andis meile väga palju kasulikke ärikontakte ja ideid,“ kinnitas Sarmet.

Tema kinnitusel on konkursivõit väiketootjatele ennekõike lisamotivatsioon – see annab ettevõttele mõista, et tehakse head ja õiget asja ning tõstab tuntust nii tarbijate ja professionaalide seas.

„Kui enne konkurssi pidime kõigile selgitama, mis imetoode see must küüslauk on, siis pärast tiitlivõitu olid väga paljud tarbijad ja koostööpartnerid juba toote kontseptsiooniga kursis ning märki pakendil võeti kui tunnistust heast kvaliteedist ja maitsest. Samuti jäi eelmisel kevad-suvel ära traditsiooniline hooajaline langus – kui varem kukkus meie müük võrreldes talvehooajaga lausa kordades, siis sel aastal säilis müügitase samal tasemel,“ tundis Sarmet rõõmu võidutoote heast käekäigust.

Eesti parima toiduaine konkursil hinnatakse möödunud aastal turule jõudnud toidutooteid ja jooke, mille seast selgitatakse välja parimad tooted erinevates toidukategooriates ning parimad tooted piirkondlikelt väikeettevõtjatelt.

Üldkonkursi hindamiskomisjon, mille tegevust juhib Tartu Ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer, koguneb märtsis ja aprillis Tallinna Teeninduskoolis. Konkursivõitjad ning Eesti Parim Toiduaine 2018 tiitli pälvinud toode kuulutatakse välja 25. aprillil toimuval toiduainetööstuse aastakonverentsil.